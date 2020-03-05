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Сніг до 10 см, дощі та туман: синоптики попередили про різке погіршення погоди

Новини » Суспільство     05.03.2020 - 08:38
Сніг до 10 см, дощі та туман: синоптики попередили про різке погіршення погоди
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Значний сніг у Карпатах буде вночі

Погода в Україні 5 березня різко погіршиться, оголошено штормове попередження та значний сніг у Карпатах. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, значний сніг у Карпатах буде вночі.

"За даними УкрГідрометцентру, 5 березня вночі в Карпатах значний сніг (І рiвень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

Також в прес-службі "Укравтодору" повідомлялось, що станом на 6 ранку місцями сніг у Івано-Франківській, Львівській та Закарпатській областях (сніговий покров від 5 до 10 см), місцями дощ у Волинській, Житомирській, Рівненській та Тернопільській областях, у Київській та Сумській областях туман; на решті території країни без опадів. Середня температура повітря +4+7, у західній частині -2+2.

Покриття на дорогах державного значення у більшості областей сухе, в областях з опадами мокре, у Івано-Франківській області місцями засніжене.

На більшості перевальних ділянках доріг місцями сніг, на Абранському та Яблунецькому (Закарпатська область) дощ.

Нагадаємо, синоптики прогнозували, що до четверга в Україні буде тепло, потепління до +17. А в п'ятницю похолодає.

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