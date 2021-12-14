Зима у вагоні: у мережі показали снігопад у поїзді Укрзалізниці

Укрзалізниця в черговий раз потрапила в скандал через стан поїздів. Так в одному з вагонів поїзда Лисичанськ-Ужгород тамбур засипало снігом.
Про це повідомляють "Новини live" на своїй Telegram-сторінці.
"У тамбурі одного з вагонів поїзда № 046 "Лисичанськ - Ужгород" помітили чудову зимову картину - все засипало снігом. Напевно, це спеціальна послуга для нудьгуючих по снігу", - йдеться в повідомленні.
Варто зазначити, що в Україні зараз холодна і сира погода без сонця. При цьому в західних областях є сніг. В іншій частині країни спостерігається мокрий сніг з дощем.
Нагадаємо, під час руху поїзда Укрзалізниці на повному ходу були відкриті двері, незважаючи на те, що на вулиці температура близько нуля, і навіть нижче.
У коментарях під відео українці висміюють черговий сервіс від Укрзалізниці. За їх словами, подібна ситуація є типовою для поїздів такого типу.
Ми також писали про те, що Укрзалізниця взялася за капремонт вагонів. Це дозволить продовжити термін їх експлуатації як мінімум на 14 років. До кінця 2021 року мають бути відремонтовані 15 вагонів-трансформерів.
У складах поміняють інтер'єр салону, зроблять нові вікна, будуть туалетні комплекси закритого типу, системи відеоспостереження, індивідуальний кондиціонер.