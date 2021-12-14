Зима у вагоні: у мережі показали снігопад у поїзді Укрзалізниці

Укрзалізниця в черговий раз потрапила в скандал через стан поїздів. Так в одному з вагонів поїзда Лисичанськ-Ужгород тамбур засипало снігом.

Про це повідомляють "Новини live" на своїй Telegram-сторінці.

"У тамбурі одного з вагонів поїзда № 046 "Лисичанськ - Ужгород" помітили чудову зимову картину - все засипало снігом. Напевно, це спеціальна послуга для нудьгуючих по снігу", - йдеться в повідомленні. Варто зазначити, що в Україні зараз холодна і сира погода без сонця. При цьому в західних областях є сніг. В іншій частині країни спостерігається мокрий сніг з дощем.