Зима в Україні просто зникне: кліматологи зробили важливу заяву

Погода в Україні в лютому буде аномальною і як пояснюють кліматологи, весна цього року буде не просто ранньою, а ще й теплою. Метеорологічна зима в Києві так і не настала і цілком ймовірно, що українцям доведеться звикати до такого клімату.

Як розповіла завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту, старший науковий співробітник, кандидат географічних наук Віра Балабух, в Києві було всього три зимові дні.

"Очікуємо аномально теплий лютий. У Києві до третьої декади січня не настала метеорологічна зима (коли середня добова температура нижче 0 градусів п'ять днів поспіль). Було три зимові дні. У грудні сім, але не підряд", - зазначила Балабух.

Кліматолог пояснила, що кліматичні параметри змінюються в Україні з 1990-х років і ці зміни відбуваються у два рази швидше, ніж глобальні. Тривалість сезонів змінюється, кількість літніх, морозних і спекотних днів – також. Все більше в Україні так званих "тропічних днів" – коли температура повітря не опускається нижче 20 градусів протягом доби. При цьому підвищується вологість, збільшується кількість вітрів і штормів, і стали з'являтися екстремальні погодні явища.

"Морози, які у нас були раніше, пов'язані з Сибірським антициклоном. Зараз його немає. Восени та взимку переважають області високого тиску, пов'язані з Азорським антициклоном, який приносить прогріте і сухе повітря. Якщо воно йде з Атлантики, то теж теплий і вологий. З цим пов'язані тумани", - додала Балабух.

Вона зазначила, що погода в січні відповідає показникам середини листопада або березня і такі температури можуть призвести до зменшення урожаю.

"Торішня висока температура влітку призвела до зменшення врожаю. Особливо картоплі. З іншого боку, тепер тривалість теплого періоду чіпляє грудень. Можна вирощувати другий і третій урожай, виводити нові теплолюбні культури", - розповіла кліматолог.

За картами синоптичних порталів можна побачити, що в лютому буде ще кілька коротких періодів невеликого похолодання в нічні години, а також можливий невеликий мокрий сніг. Сильних снігопадів, а також морозів – не буде.

Погода у Києві в лютому