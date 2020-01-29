ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зима без снігу в Україні: еколог дав страхітливий прогноз на майбутнє

STYLERЖиття    29.01.2020 - 07:29
Зима без снігу в Україні: еколог дав страхітливий прогноз на майбутнє
Зима без снігу в Україні може мати негативні наслідки (Колаж РБК-Україна)

Еколог відповів на питання, чим загрожує в майбутньому безсніжна зима в Україні

Зима в Україні в сезоні 2019-2020 видалася без снігу. Багатьох людей хвилює питання, як це позначиться на подальших погодних умовах, і які наслідки це може дати для живих істот. Відсутність снігу зимою може спровокувати катастрофічні наслідки для врожаю. Про це повідомив глава Національної Екологічної Ради України Олександр Чистяков.

Справа в тому, що танення опадів навесні провокувало розмноження комарів і комах, які служать їжею для птахів і водних мешканців. Якщо цього не відбувається - тварини залишаються без корму і починаються проблеми з їх життєдіяльністю.

Також відсутність снігу негативно позначиться на врожаї. Волога після танення снігу сприяла зрошування землі і служила для озимих посівів захистом від вітрів і переохолодження. Не варто розраховувати на родючий ґрунт, якщо в холодний сезон не було снігових опадів.

За словами Чистякова, тепла зима не приносить користі ні одному з видів. Прогнози синоптиків - неутешны. Вони вважають, що справжня зима в Україну в цьому році не прийде і суворих морозів очікувати не варто. У лютому В нашій країні очікується ще більше потепління, а дощі будуть йти чи не кожен день. Є надія, що зима вступить у свої права лише в березні, але на це не варто сильно сподіватися, Україна може залишитися в 2020 році зовсім без зими.

Заллє сніговими дощами: синоптики дали невтішний прогноз погоди На Україну насувається небезпечна погода: які області в зоні ризику
Новини України Погода
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся