Зима без снігу в Україні: еколог дав страхітливий прогноз на майбутнє

Зима без снігу в Україні може мати негативні наслідки (Колаж РБК-Україна)

Еколог відповів на питання, чим загрожує в майбутньому безсніжна зима в Україні

Зима в Україні в сезоні 2019-2020 видалася без снігу. Багатьох людей хвилює питання, як це позначиться на подальших погодних умовах, і які наслідки це може дати для живих істот. Відсутність снігу зимою може спровокувати катастрофічні наслідки для врожаю. Про це повідомив глава Національної Екологічної Ради України Олександр Чистяков.

Справа в тому, що танення опадів навесні провокувало розмноження комарів і комах, які служать їжею для птахів і водних мешканців. Якщо цього не відбувається - тварини залишаються без корму і починаються проблеми з їх життєдіяльністю.

Також відсутність снігу негативно позначиться на врожаї. Волога після танення снігу сприяла зрошування землі і служила для озимих посівів захистом від вітрів і переохолодження. Не варто розраховувати на родючий ґрунт, якщо в холодний сезон не було снігових опадів.

За словами Чистякова, тепла зима не приносить користі ні одному з видів. Прогнози синоптиків - неутешны. Вони вважають, що справжня зима в Україну в цьому році не прийде і суворих морозів очікувати не варто. У лютому В нашій країні очікується ще більше потепління, а дощі будуть йти чи не кожен день. Є надія, що зима вступить у свої права лише в березні, але на це не варто сильно сподіватися, Україна може залишитися в 2020 році зовсім без зими.