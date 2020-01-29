ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зима без снега в Украине: эколог дал устрашающий прогноз на будущее

STYLERЖизнь    29.01.2020 - 07:29
Зима без снега в Украине: эколог дал устрашающий прогноз на будущее
Зима без снега в Украине может иметь негативные последствия (Коллаж РБК-Украина)

Эколог ответил на вопрос, чем грозит в будущем бесснежная зима в Украине

Зима в Украине в сезоне 2019-2020 выдалась без снега. Многих людей волнует вопрос, как это отразится на дальнейших погодных условиях, и какие последствия это может дать для живых существ. Отсутствие снега зимой может спровоцировать катастрофические последствия для урожая. Об этом сообщил глава Национальной Экологической Рады Украины Александр Чистяков.

Дело в том, что таяние осадков весной провоцировало размножение комаров и насекомых, которые служат пищей для птиц и водных обитателей. Если этого не происходит - животные остаются без корма и начинаются проблемы с их жизнедеятельностью.

Также отстутствие снега негативно скажется на урожае. Влага после таяния снега способствовала орошению земли и служила для озимых посевов защитой от ветров и переохлаждения. Не стоит расчитывать на плодородную почву, если в холодный сезон не было снежных осадков.

По словам Чистякова, теплая зима не приносит пользы ни одному из видов. Прогнозы синоптиков - неутешны. Они считают, что настоящая зима в Украину в этом году не придет и суровых морозов ждать не стоит. В феврале в нашей стране ожидается еще большее потепление, а дожди будут идти чуть ли не каждый день. Есть надежда, что зима вступит в свои права только в марте, но на это не стоит сильно надеяться, Украина может остаться в 2020 году совсем без зимы.

Зальет снежными дождями: синоптики дали неутешительный прогноз погоды На Украину надвигается опасная погода: какие области в зоне риска
Новости Украины Погода
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь