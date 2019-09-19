Зима прийшла: у мережі з'явилося фото першого снігу в Буковелі

Сьогодні, 19 вересня, вранці невеликий сніг випав на українському курорті в Буковелі. При цьому вчора сніг випав на горі Піп Іван Чорногірський. Про це повідомляють "Факти".

Невеликий сніг чітко видно біля 7-го підйомника курорту, де рано вранці температура повітря становила +0,6 градуса.

Сніг в Буковелі (фото: fakty.ua)

За станом на 7:40 19 вересня на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно з проясненнями. Вітер Південно-Західний. 2-3 метри ща секунду. Температура повітря становила мінус 3 градуси. При цьому вчора о 8 ранку тут було 0 градусів.

Сніг на горі Піп Іван Чорногірський (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Варто зазначити, що за прогнозами синоптика Наталки Діденко, завтра в Україні пройдуть дощі, а в Карпатах випаде сніг. При цьому температура повітря опуститься до 0... +3 градусів.

Ми також писали про те, що Європу чекають найсуворіші морози за останні 30 років. Екстремально холодний циклон вже охрестили "Монстром зі Сходу".

Крім того, на території Європи пройдуть сильні снігопади. Варто зазначити, що вплив циклону жителі Великобританії відчули на собі в лютому цього року.

Наприклад, в Шотландії стовпчики градусників опустилися до мінус 14 градусів, а сила вітру була 112 км на годину. в Англії випало понад 50 см снігу, і через це загинули 17 осіб, включаючи одну дитину.