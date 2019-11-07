Зима скасовується: синоптики різко змінили прогноз погоди

Погода в Україні в найближчі дні знову зміниться, особливо це стосується тих областей, в яких стало прохолодніше і замрячив дощ. На вихідних у більшості областей буде панувати листопадове бабине літо. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру і ресурсу Gismeteo.

Нетипова синоптична ситуація буде і в середині листопада, а в останній декаді похолодає, але морози малоймовірні. Початок грудня теж обіцяє бути досить теплим.

У п'ятницю, 8 листопада, прохолода все ще збережеться на Заході і Півночі (+10... +14), крім того, в деяких західних областях можливі дощі, місцями досить інтенсивні.

На решті територій без опадів, в Центрі +13... +17, на Сході і Півдні - від +17 до +20 градусів.

У Києві 8 листопада від +11 до +13, найближчої ночі +7... +9, опади малоймовірні.

Погода в Україні 8 листопада (фото: meteo.gov.ua)

Але вже в суботу, 9 листопада, на всю територію країни повернеться Україну тепла суха погода. Буде від +13 до +17, а на Півдні до +21 градуса. 10 листопада на Захід прийдуть дощі, але істотного похолодання не буде.

З понеділка, 11 листопада, знову очікується зниження температурних показників, у північних областях буде мрячити.

Погода в Україні з 9 по 12 листопада (фото: meteo.gov.ua)

Що стосується довгострокового прогнозу, то судячи за даними ресурсу Gismeteo по Києву, лютих або навіть помірних морозів не буде аж до першої декади грудня, але буде мокро.

Погода в Києві на місяць (фото: gismeteo.ua)