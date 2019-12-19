Зима скасовується: у мережі з'явилися вражаючі фото тварин з Чорнобиля

У Чорнобилі, в зоні радіаційно-екологічного біосферного заповідника були зафіксовані найбільші мешканці ЧАЕС – коні Пржевальського й лосі. Тварини дозволили фотографам сфотографувати їх на тлі прекрасної і сонячної погоди. Знімки опублікували на сторінці Державного агентства України з управління зоною відчуження в соціальній мережі Facebook.

Фотографам вдалося зловити в об'єктив невеликий табун коней Пржевальського, які паслися на лузі з залишками трави.

Фото: facebook.com/dazv.gov.ua

Тварини абсолютно не звертали уваги на людей з фотокамерами і навіть охоче позували.

Фото: facebook.com/dazv.gov.ua

Також групі дослідників потрапила на очі пара лосів, які зовсім не злякалися людей.

Фото: facebook.com/dazv.gov.ua

"Можливо, тепле зимове сонце трохи підбадьорило жителів відчуження, і вони неквапливо прогулюються лісовими стежками Чорнобильського Радіаційно-екологічного Біосферного заповідника. Зона відчуження – це домівка коней Пржевальського, які гуляють між дерев, пощипуючи залишки зеленої трави. А між тим, лісовою дорогою крокує пара лосів. Можливо, теплі зимові дні – це час, коли треба насолодитися сонячними променями. Фото: Сергій Домашевський і Станіслав Гуменюк", - сказано в повідомленні.

Фото: facebook.com/dazv.gov.ua

Раніше ми писали про те, що у мережу потрапили унікальні фотографії незвичайного світіння в зоні відчуження в Чорнобилі.

Неймовірно яскраве світіння на горизонті, яке можна було спостерігати при заході Сонця в період сутінок, викликало неймовірний захват у користувачів.