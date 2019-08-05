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Зима влітку: під Києвом випав сніг (фото)

STYLERЖиття    05.08.2019 - 17:29
Зима влітку: під Києвом випав сніг (фото)
У Київській області випав сніг (Колаж РБК-Україна)

Киянин опублікував у соцмережі фото опадів

Під Києвом 5 серпня випав сніг. Про це повідомив Лаврентій Царук на своїй Facebook-сторінці. Чоловік повідомив, що сніг випав недалеко від його дачі, яка знаходиться в Київській області.

"Пару годин біля моєї дачі, недалеко від Києва випав сніжок. Спочатку я планував жартівливий пост, про грудень, санки і т д. Але, друзі, якщо подумати глибше, то нічим хорошим вся історія з екологією і глобальних змін клімату не закінчиться! В нашій сім'ї ми давно вже переглядаємо своє ставлення до пластику, відходів, грамотного і раціонального використання природних ресурсів. Ми лише на початку шляху - хвалитися поки особливо нічим, але я хочу, щоб це фото і у вас посіяло зерно думок про порятунок і збереження нашої планети для майбутніх поколінь!" - написав Лаврентій Царук.

Зима влітку: під Києвом випав сніг (фото)Зима влітку: під Києвом випав сніг (фото)Скріншот поста (facebook.com/lavrentiy.tsaruk)

Користувачі в коментарях в українця поділилися своїми емоціями з приводу снігу, що випав влітку. Люди не вірять, що таке могло статися і запитують, де саме випали опади.

  • А коли це сталося ? 5 серпня 2019 року?
  • Сьогодні, 2 години тому.
  • Де саме це сталося?
  • Межа Київської і Житомирської області, Житомирський напрямок.

Зима влітку: під Києвом випав сніг (фото)Скріншот коментарів (facebook.com/lavrentiy.tsaruk)

Як ми раніше повідомляли, у Києві 29 липня пройшла найсильніша злива. Вона затопила не тільки центральні вулиці, а й спальні райони.

До речі, на улюбленому українцями курорті Кирилівка Запорізької області пройшов сильний шторм. Туди дійшов циклон, який приніс в Україну сильні дощі.

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