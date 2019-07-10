Зима не за горами: липневий сніг в Карпатах вразив українців (фото)

Сніг випав 10 липня на горі Піп Іван Чорногірський
Негода і похолодання в Україні, які лише посилюються в ці липневі дні, вже "порадували" жителів західних областей зимовими пейзажами. У Карпатському регіоні на горі Піп Іван Чорногірський сьогодні випав сніг, який трохи розбавив дощ. Про це 10 липня говориться в повідомленні Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста на сторінці в Facebook.
Білі пластівці з'явилися після обіду. У мережі опублікували фото з аномальним погодним явищем для цієї пори року.
"Станом на 14:05 10.07.2019 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, сніг з дощем, вітер західний 7-8 м/с. Температура повітря 3°С", - йдеться в повідомленні.
У Карпатах 10 липня випав сніг (Фото: facebook.com/chornogora.rescue112)
Зазначається, що в наступні найближчі 3 дні в регіоні очікуються короткочасні дощі та грози в денний час, а вночі має бути без опадів.
Українці в коментарях до посту пишуть, що нинішнє літо видалось дивним, і може варто вже чекати на наступне. Також користувачі мережі іронізують з приводу липневої негоди.
Скрін коментарів
Додамо, що в сусідній Румунії в Карпатах сніг випав більш масивно. За словами мера міста Борша Соріна Тиміша, вершина гори була біла, передає Mediafax.
Снігом 10 липня присипало румунські Карпати (Фото: mediafax.ro)
Він також зазначає, що 15 років тому в серпні був сніг на горі, але не у липні.
Як повідомлялося раніше, 24 червня у Запорізькій області також випав сніг. Як розповіли місцеві мешканці, спочатку налетів сильний вітер, потім пішов дощ із градом, а потім град перетворився на сніг. У мережі показали фото і відео.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Хмельницький під час сильної зливи практично пішов під воду. Дощ паралізував рух транспорту, а вулиці перетворилися на річки та озера.