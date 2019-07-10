Зима не за горами: липневий сніг в Карпатах вразив українців (фото)

Негода і похолодання в Україні, які лише посилюються в ці липневі дні, вже "порадували" жителів західних областей зимовими пейзажами. У Карпатському регіоні на горі Піп Іван Чорногірський сьогодні випав сніг, який трохи розбавив дощ. Про це 10 липня говориться в повідомленні Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста на сторінці в Facebook.

Білі пластівці з'явилися після обіду. У мережі опублікували фото з аномальним погодним явищем для цієї пори року.

"Станом на 14:05 10.07.2019 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, сніг з дощем, вітер західний 7-8 м/с. Температура повітря 3°С", - йдеться в повідомленні.

У Карпатах 10 липня випав сніг (Фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Зазначається, що в наступні найближчі 3 дні в регіоні очікуються короткочасні дощі та грози в денний час, а вночі має бути без опадів.

Українці в коментарях до посту пишуть, що нинішнє літо видалось дивним, і може варто вже чекати на наступне. Також користувачі мережі іронізують з приводу липневої негоди.

Зима в горах;

Я ще такої холодної погоди в липні не пам'ятаю. У червні могло бути, але щоб в липні.. В румунських Карпатах, які трохи вище на верхах, випав сніг!

Зима вже не за горами!

А літо в цьому році було, чи чекати наступного?

Не повірите - рівно 4 роки тому під час походу по Чорногорі 10-13 липня 2015 року мною була зафіксована температура +3 градуси! А ще і штормовий вітер. На озері Бребенескул - справжній шторм. Довелося бігти без зупинок до екопункту до будиночка, тому поставити намет було практично не реально!

Скрін коментарів

Додамо, що в сусідній Румунії в Карпатах сніг випав більш масивно. За словами мера міста Борша Соріна Тиміша, вершина гори була біла, передає Mediafax.

Снігом 10 липня присипало румунські Карпати (Фото: mediafax.ro)

Він також зазначає, що 15 років тому в серпні був сніг на горі, але не у липні.

Як повідомлялося раніше, 24 червня у Запорізькій області також випав сніг. Як розповіли місцеві мешканці, спочатку налетів сильний вітер, потім пішов дощ із градом, а потім град перетворився на сніг. У мережі показали фото і відео.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Хмельницький під час сильної зливи практично пішов під воду. Дощ паралізував рух транспорту, а вулиці перетворилися на річки та озера.