В разы дешевле, чем в Буковеле. 5 бюджетных локаций в Карпатах для отдыха на Новый год

Карпаты являются самым популярным местом для встречи Нового года. Стоимость отдыха в горах в этот период растет до 50%. Традиционно самым дорогим в Украине остается Буковель, но, кроме него, в Карпатах есть много других мест, где можно прокатиться на лыжах и активно отдохнуть.

РБК-Украина рассказывает о 5 бюджетных локациях в Карпатах для встречи Нового года.

Славско

Это один из самых дешевых горнолыжных курортов Украины, где можно качественно отдохнуть с семьей за приемлемые средства. По данным сайта booking, цены на двухместные номера сейчас стартуют от 540 грн, но в новогоднюю ночь остались номера по цене от 1 620 грн в сутки. При этом в частном секторе можно найти жилье по цене от 300 грн с человека, в праздничный период возможна наценка 50%.

Цены на подъемники разные, ориентировочная стоимость на Тростян (11 трасс) составляет: кресельная дорога – 210 грн в обе стороны зимой, абонемент выходного дня – 530 грн (залог 30 грн), дневной абонент – 450 грн/530 грн на праздник (залог 30 грн).

Кроме лыж, в Славске можно покататься на снегоходах, санках, а также заказать конные прогулки и отдых в сауне и чанах. Цены на сауну в среднем составляют 2 000 грн за 2 часа (8-10 человек) и 1 500 грн за 2 часа за чан (на 4-5 чел.).

До Славска можно добраться на авто или поездом. Стоимость билета из Киева: купе – 390 грн, интерсити – 610 грн (II класс).

Славско зимой (фото из открытых источников)

Яремче

Яремче подойдет туристам, предпочитающим спокойный отдых. Там отличные виды на горы, много уютных ресторанчиков с локальной кухней, местный колоритный рынок с народными изделиями. А еще в Яремче можно насладиться одним из самых больших водопадов Украины – Пробоем, что на реке Прут. Также стоит посетить природный заповедник "Тропинка Довбуша", стоимость билета – 80 грн для взрослых и 40 грн для детей.

Сейчас двухместные номера в Яремче стоят от 707 грн в сутки, но чем ближе к Рождеству и Новому году, тем меньше свободных номеров остается. На Новогоднюю ночь на сайте boong 97% номеров уже недоступны для бронирования. Однако туристы могут зарезервировать жилье напрямую у владельцев усадеб, которые не дают объявления об аренде на этом сайте.

В Яремче можно заказать отдых в SPA-клубах, стоимость зависит от выбранных процедур. Если ваш отпуск будет продолжаться несколько дней, то можно дополнительно заказать однодневные экскурсии в соседние туристические локации – карпатские водопады, Ворохту, Солотвино, озеро Синевир. Стоимость стартует от 700 грн с человека.

В городок легко добраться на авто или "Укрзализныцей". Стоимость билета из Киева: 231 грн – плацкарт, 343 грн – купе, 1 185 грн – люкс. Также можно доехать в Ивано-Франковск, а там пересесть на маршрутку или автобус.

Яремче зимой (скриншот сайта travel-guide.in.ua)

Ворохта

Ворохта популярна среди любителей пассивного отдыха. Главной достопримечательностью для туристов, кроме замечательных пейзажей, являются виадуки, построенные еще в конце XIX в., а также одних из древнейших деревянных храмов Гуцульщины - церковь Рождества Пресвятой Богородицы, сооружение датируют XVII-XVII веком.

Сейчас цены на двухместные номера в Ворохте стоят от 900 грн, но их стоимость растет, чем ближе к праздникам. Самые дешевые доступные номера на сайте booking именно на новогоднюю ночь стоят от 2 500 грн. Но не стоит забывать, что много частных усадьб, не присутствующие на этом сайте, могут быть свободными на праздничные даты.

Также в Ворохте можно заказать отдых в чанах. Чаны на 4 человека стоят от 1 200 грн за 2 часа, на 8 человек – 3 000 грн.

Добраться до Ворохты можно на авто или "Укрзализныцей". Стоимость билета из Киева: 244 грн – плацкарт, 367 грн – купе, 1 185 грн – люкс.

Ворохта совсем рядом расположена с водопадом Гук, Яремче, Верховиной и Буковелем. Во все эти места можно добраться общественным транспортом, или же заказать однодневную экскурсию.

Ворохта зимой (фото: Getty Images)

Яблоница

Отдых в Яблунице подойдет как туристам, которые просто хотят насладиться зимними пейзажами, так и любителям лыжного спорта, ведь в селе расположены 8 трасс и 2 на одноименном перевале.

Цены за жилье стартуют от 600 грн в сутки, с улучшенными условиями или ближе к центру – от 850 грн, но уже сейчас во многих отелях остались только по 1-2 номера доступные для бронирования на новогоднюю ночь. Поэтому лучше поспешить с организацией поездки. Также стоит заранее проверить прогноз погоды, особенно если хотите прокатиться на лыжах.

Стоимость аренды горнолыжного снаряжения – от 100 грн/день, услуги инструктора от 250 грн/час, абонемент на подъемник от 350 грн/день.

В селе можно заказать отдых в чанах. В среднем чан на 10-12 человек стоит 4 000 грн за 2 часа, а чан на 4-5 человек – 2 500 грн на 2 часа.

В Яблуницу можно доехать на авто, или добраться "Укрзализныцей" до ближайшей станции, а там уже воспользоваться автобусом или такси. От Ивано-Франковска до села 90 км, от Яремче – 35 км, от Татарово – 11 км. Стоимость плацкарта из Киева в Татаров – 231 грн, купе – 343 грн. Окончательная цена зависит от номера поезда и дня его отправления.

Еще одним преимуществом отдыха в Яблунице является то, что из села довольно близко к Буковелю – 15,5 км, поэтому туристы на машине могут также ездить на горнолыжные трассы соседнего курорта.

Яблоница зимой (фото: Getty Images)

Драгобрат

В Драгобрате находится самая высокогорная лыжная база в Украине. На курорте есть 20 трасс, на которых работает 4 подъемника. Стоимость билета зависит от подъемника. Например, на Вершину Карпат (1500 м) одноразовый билет стоит 200 грн, абонемент от 480 грн до 2380 грн (60 юнитов – безлимит).

Цены на жилье в Драгобрате сейчас стартуют от 1 140 грн за двухместный номер, в новогоднюю ночь трехместные номера с завтраком предлагают за 3 500 грн.

Даже если путешествуете на собственном авто, то стоит оставить его в соседней Ясене, а уже оттуда добираться в Драгобрат на внедорожниках местных. Также до Ясини можно доехать поездом. Стоимость билета из Киева: 244 грн – плацкарт, 367 грн – купе и 1185 грн – люкс.

Драгобрат зимой (фото: dragobrat.biz)