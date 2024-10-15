Зима близко. Вот, что обязательно сделать в доме перед похолоданием

Приближение зимы предполагает определенную подготовку, которая заключается не только в стирке зимней одежды. Проверка важных мест дома обеспечит тепло и комфорт в течение холодных месяцев.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что обязательно нужно сделать в доме до холодов.

Проверить батареи и другие системы отопления

Всегда лучше узнать какие-либо проблемы заранее, чем потом, когда наступят холода, обнаружить проблемы с техническим обслуживанием зимой в своей квартире.

Крайне важно проверить трубы батарей и газовых котлов на герметичность и отсутствие повреждений. Не лишне будет проверить и почистить электрические обогреватели, чтобы убедиться в исправности.

Проверить вентиляцию

Чтобы подготовить дом к зиме, проверьте системы отопления и кондиционирования, чтобы убедиться, что они работают эффективно.

Ведь после использования кондиционера в течение всего лета, в нем скапливается пыль. Поэтому при необходимости замените фильтры.

Очистить дымоход и дымоход

Если в вашем доме есть дровяные камины, обратитесь к трубочисту, который прочистит их и проверит на наличие каких-либо признаков повреждений или помех.

Эта процедура важна не только для эффективного отопления зимой, но и предотвращает пожары.

Проверить окна

Окна могут пропускать в помещение холодный воздух, если неплотно закрывается или имеют трещины.

Чтобы сохранить тепло в доме зимой, до начала холодов необходимо проверить окна, при необходимости заменив уплотнители. К тому же можно помыть стекло, чтобы грязь не блокировала солнечный свет.

Как подготовить окна к зиме (иллюстративное фото: Freepik)

Проверить состояние электропроводов

Зимой из-за использования электрообогревателей и сокращения светового дня может увеличиваться нагрузка на электросеть.

Поэтому следует убедиться, что провода и предохранители исправны. Для этого необходимо обратиться к электрику.

Осмотреть стены

Важно осмотреть края дверей и окон, а также наружные стены дома на наличие щелей или трещин, через которые могут происходить теплопотери. При необходимости замените шпатлевку или герметик.

Утеплить окна

Если нет возможности заменить старые окна перед зимой, их можно утеплить разными способами, например поролоном или газетами. Еще один вариант - повесить шторы, которые помогут удержать тепло в доме.

Проверить консервацию

Варенье, маринованные овощи и консервированные салаты - привычная часть зимних блюд. Но чтобы консервация долго сохранялась, ее нужно держать в темном прохладном месте, плотно закрутив банки крышками.

Время от времени необходимо осматривать зимние запасы, чтобы убедиться, что заготовка не испортилась.

Почистить желоба

Если вы живете в частном доме, крайне важно осмотреть и почистить желоба от опавших листьев.

Поскольку заблокированные водостоки могут стать причиной снежных завалов и протекания потолка, убедитесь, что желоба и водостоки полностью прочищены до начала зимы.

Осмотреть крышу

Проверьте крышу и дымоход на наличие сломанной или потрескавшейся черепицы, которая может оторваться во время сильных зимних ветров. Поврежденная крыша также может привести к потере тепла и подтоплениям.

Чтобы убедиться, что крыша дома готова к зиме, можно обратиться к мастеру, который выполнит полную проверку кровли и произведет необходимый ремонт.

Перебрать зимние вещи

Похолодание - время для замены легкой одежды и постельного белья теплыми вещами. Свитера, зимние аксессуары и ботинки могут занимать много места в шкафу, поэтому при переборке гардероба отдайте или продайте все, что вам больше не нужно.

Утеплить растения

Во время подготовки дома к зиме, не следует забывать о зеленых любимцах. Многие комнатные растения впадают в состояние покоя при понижении температуры осенью.

Но при слишком низкой температуре воздуха и недостатке освещения цветы могут погибнуть. Поэтому накройте балконные цветы, а комнатные растения переместите из подоконника в более теплое место в соответствии с необходимыми условиями.