10 домашних вещей, от которых нужно избавиться перед зимой

Каждый сезон требует соответствующих вещей, и зима - не исключение. Но, кроме сортировки всех вещей, перед морозами необходимо провести тщательную уборку и избавиться от некоторых предметов.

О том, от каких вещей лучше избавиться перед наступлением зимы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Солнцезащитный крем

Солнцезащитный крем советуют выбрасывать по истечении срока годности или каждое лето. Защитные химические вещества в солнцезащитном креме со временем рушатся, уменьшая способность продукта блокировать вредные солнечные лучи.

Если вы не можете найти срок годности на флаконах, утилизируйте крем до наступления зимы после окончания теплого сезона.

Малые или испорченные летние вещи

Просмотрите легкую одежду для летнего сезона, чтобы определить, что следует хранить до следующего года, чтобы не использовать пространство в шкафу зря. Малые вещи можно продать или отдать, предварительно выправив их и подшив.

Впрочем, если вещи слишком изношены для того, чтобы отдавать или продавать, ткань можно использовать для тряпок.

Малые или испорченные зимние вещи

Убедитесь, что пальто и ботинки по-прежнему подходят по размеру, особенно на детях, поскольку они значительно вырастают в течение года.

Проверьте шерстяные вещи, такие как шапки и шарфы, на наличие дыр или разрывов, а также подберите перчатки и перчатки.

Отдайте вещи, из которых вы выросли или которые больше не соответствуют вашему стилю, в местную благотворительную организацию или найдите ближайший к вам пункт сбора одежды.

Старые пледы и одеяла

Когда вы перебираете согревающую одежду, возьмитесь также за постельное белье и одеяла. Если вы планируете пригласить семью или друзей на зимние праздники, это важно сделать заранее.

Отсортируйте комплекты простыней и убедитесь, что они в хорошем состоянии, прежде чем аккуратно сложить их и убрать обратно в шкаф по типам.

Соберите все одеяла, пледы и подушки, разбросанные по всему дому, решите, сколько их вам реально нужно и оставьте только те, которые вы любите.

Испорченные продукты

Хотя в кладовку нужно заглядывать регулярно, разумно будет сделать это еще раз до конца года. Так вы будете готовы к зимним мероприятиям, связанным с едой. Проверьте срок годности ингредиентов для выпечки, специй и консервации, особенно, если они уже давно стоят на полках.

Старый декор

Если декор к зимним праздникам лежит еще с прошлого века, самое время от него избавиться. Выбросьте все, что сломалось, а вещи, которые больше вам не нужны, отдайте в комиссионный магазин.

Старые книги и журналы

Чтение - отличный способ упустить время. Но прежде чем отправляться в новый сезон, избавьтесь от старых журналов и книг, которые вам больше не нужны. Подумайте о том, чтобы пожертвовать их местным библиотекам или школам.

Перчатки и носки без пары

Со временем у каждого из нас накапливаются одиночные перчатки и носки, которые таинственным образом теряют пару. Если вы не можете найти второй носок или перчатку, найдите новое использование или выбросьте эти одинокие вещи, чтобы освободить место для новых пар.

Сломанная уличная мебель

Если вы не можете пользоваться пластиковой и мягкой мебелью для внутреннего дворика круглый год, ее следует убирать и хранить на зиму.

Уличная мебель, используемая в течение зимы, все равно заслуживает тщательной очистки от птичьего помета, пыли, грязи и остатков пищи. Но от сломанной мебели, которую невозможно починить, лучше избавиться от зимы.

Сломанный летний инвентарь

Укрывая на зиму летний спортивный или пляжный инвентарь, обязательно почистьте вещи, чтобы предотвратить загрязнение полки шкафа. Однако безнадежно сломанные вещи хранить не стоит.