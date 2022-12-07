Стало известно, когда Украина перейдет на новый календарь праздников

Украина скоро может перейти на новый календарь праздников. И есть вероятность, что уже в следующем году все православные церкви будут праздновать Рождество 25 декабря, а Святой Николай придет к детям 6 декабря, а не 19-го.

Священник ПЦУ, ректор Открытого Православного Университета Святой Софии-Премудрости Георгий Коваленко во время брифинга Укринформа рассказал, когда могут перевести церковный календарь на Новоюлианский и как это сделать. Также он объяснил, когда следует праздновать ближайшее Рождество.

Когда Украина будет праздновать Рождество

На сегодняшний день Православная церковь Украины еще не приняла решения об изменении календаря. Но в этом году ПЦУ разрешила приходам выбирать, когда проводить рождественское богослужение - 25 декабря или 7 января.

По словам Коваленко, большинство христианского мира живет по Новоюлианскому календарю и празднует Божье рождение в декабре. Украинская церковь живет по Юлианскому календарю и тоже празднует Рождество 25 декабря - но по старому стилю. Эта дата совпадает с 7 января.

"Мы в своих приходах посоветовались и решили, что будем отмечать две даты. Рождество многодневное, как и Пасха - после него есть светлая неделя, а тогда еще 40 дней. Обычно после Рождества были праздники вплоть до Крещения. Мое личное предложение - проводить их с 25 декабря по 7 января", - заявил священнослужитель

Когда изменят церковный календарь

"Пора начинать обсуждать, чтобы украинская церковь приняла решение о переходе на Новоюлианский календарь. Было бы хорошо, если бы это решалось не одной церковью, а всем религиозным сообществом", - отмечает Коваленко.

Он добавляет, что Новый год по церковному календарю начинается 1 сентября. До этого времени следовало бы решить эти вопросы. А нынешние празднования должны стать показательными.

"Надо понимать, что в церквях люди более консервативны и они тяготеют к традициям и стремятся в них остаться. Общество более прогрессивно. Думаю, что возможны варианты, которые бы удовлетворять всех. Например, нынешний - разрешить тем, кто хочет праздновать Рождество 25 декабря. Это как определенный переходный период", – добавляет отец Георгий.

Коваленко считает, что то, что 25 декабря несколько лет назад объявили выходным - это определенный этап дискуссии.

"Сначала нужно определиться внутри каждой церкви, а затем создавать комиссии. Также нужна определенная синхронизация с государственным календарем. Потому что некоторые религиозные праздники являются государственными", - заявил Коваленко.

По его словам, этот процесс требует определенной воли духовного верховенства, просветительской деятельности и государственной поддержки, в частности, информационной.

"Социологические исследования показывают, что постоянно растет количество людей, желающих, чтобы мы были ближе к христианскому миру, чем к имперской России. Но думаю, что московский патриархат будет против этого", - подытожил священник.