Зіброва жорстко розкритикували за підтримку поплічника "ЛНРівців": подробиці скандалу

Павло Зібров потрапив у скандал через свою підтримки сепаратиста Володимира Струка, який балотується до Верховної Ради на виборах 2019. Ветерани АТО Луганської області написали народному артисту України відкрите звернення, в якому просять прокоментувати ситуацію і припинити співпрацю з екс-"регіоналом". Текст звернення опубліковано на Facebook-сторінці групи "Типовий Старобільськ".

Зазначимо, що нещодавно в Instagram фонду політика з'явилося спільне зі співаком фото. Знімок був зроблений в Кремінній Луганської області. У підпис до йдеться: "Друг нашого фонду, народний артист України Павло Зібров. З такими людьми Луганщина непереможна!"

Володимир Струк і Павло Зібров (фото: instagram.com/strukfund)

Пост викликав гнівну реакцію громадськості - військові та журналісти розкритикували Зіброва, який має намір взяти участь у низці концертів на підтримку Струка (балотується у парламент по виборчому округу №113).

Намет з агітаторами за Володимира Струка (фото: instagram.com/strukfund)

"Ви про це в курсі, пане Зібров? Якщо ні, то нагадуємо, що Струк, будучи в 2014 р. нардепом від Партії Регіонів, організовував і фінансував загони бойовиків т.з. "ЛНР", активно облаштовував блокпости та напряму причетний до розв’язання війни на сході України, через яку гинуть і по сьогодні тисячі українських громадян. На фінансованих особисто ним блокпостах загинуло найбільше українських патріотів та простих громадян", - йдеться у зверненні.

Ветерани АТО написали Павлу Зіброву лист-звернення (фото: скрін з Facebook-сторінки "Типовий Старобільськ")

Згідно з даними сайту Миротворець, навесні 2014 року стосовно сепаратиста було розпочато кримінальне провадження Луганською обласною прокуратурою за ознаками закликів до порушення територіальної цілісності України.

Фото: скрін myrotvorets.center

Відомий журналіст і блогер Денис Казанський нагадав, що Володимир Струк разом із Болотовим та Царьовим організовував незаконний "референдум" по відділенню Луганській області, "закликав до насильства, допомагав створювати збройні загони бойовиків "ЛНР"".

"Взагалі артист Зібров справжній патріот. Співає українські пісні, носить вишиванку. Але коли платить покидьок і зрадник, якому потрібно потрапити в парламент, артист Зібров не може відмовити. Вишиванка вишиванкою, а 20 баксів - це завжди 20 баксів. Не будь, як Павло Зібров", - написав він у своєму Facebook.

Казанський обурюється, що "людина, яка відкрито підтримувала незаконні збройні формування, з піною на губах закликала знищувати наших військових, свідомо здійснювала дії, спрямовані на розвал нашої країни, спокійно уникнула покарання і збирається стати депутатом? Якийсь дрібний Луганський бандит "поімєл" весь держапарат, включаючи СБУ, ГПУ, суди. "Поімєл" пам'ять про тисячі загиблих".

Володимир Струк на зустрічі з Валерієм Болотовим та Олегом Царьовим у Луганській міськраді 5 травня 2014 (фото: v-variant.com.ua)

Відео: YouTube / Vgolosnaroda / Спалилися! Вилучене у затриманого терориста відео! Луганська міська рада. Царьов

Як розповіли у фонді Струка на питання Obozrevatel, Зіброва і політика пов'язують давні стосунки і дружба, а 12 і 13 липня співак поїде в Луганську область у місто Кремінна з концертом.

Відео: YouTube / Павло Жаров / Депутат-сепаратист Володимир Струк

У мережі також не залишилися байдужі до скандалу із Павлом Зібровим через підтримку Струка, фолловери Казанського обурюються не тільки діями артиста, але і критикують роботу правоохоронних органів і судів через дивну ситуацію з політиком-сепаратистом.

Я і друзів розумів і ворогів умів прощати, бо хрещений батько мій.. (с)

Ну звідки Він може знати, хто цей дядько і яке його минуле? Зібров адже не в СБУ працює. Не на зону ж покликали співати... Це дійсно проблема наших органів, судів тощо. А співаки справді живуть трохи в іншій реальності, ніж журналісти, активісти, політики. Директор і піарник сказали, їдемо співати - значить співак їде і працює. Все просто!

Нація в якій повністю відсутній інстинкт самозбереження. Невміння брати відповідальність на себе в ключові моменти і постійні кивки у бік Європи і Америки. Немає еліти, є група феодалів і просто населення, інфіковане патерналізмом і легковажністю.

Це просто невігластво і безпринципність...

Скрін: facebook.com/den.kazansky

Нагадаємо, що в 2016 році співака Павла Зіброва хотіли позбавити звання Народного артиста через кліп про залізну дорогу.

Як повідомлялося раніше, нещодавно Конституційний суд України вчергове відклав розгляд закону про люстрацію.