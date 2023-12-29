"Со мной все норм". Влад Яма цинично похвастался из США во время массированного обстрела Украины

Хореограф Влад Яма, который во время полномасштабной войны с РФ сбежал с семьей в США, шокировал украинцев циничным заявлением. В ходе масштабной атаки РФ на Украину 29 декабря он написал в соцсети, что с ним все хорошо.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler), ссылаясь на Instagram-stories хореографа.

Влад Яма продолжает удивлять

Так, 29 декабря утром Яма из безопасной страны США решил опубликовать содержимое, что с ним все хорошо.

Влад Яма ошеломил снова (Скриншот)

Добавим, что следующая строрис Ямы - более полезная. Танцовщик из США сделал репост публикации и известного шеф-повара Владимира Ярославского, чей друг сейчас находится на фронте, а его спецподразделению срочно нужен новый автомобиль.

"К сожалению, во время выполнения последней задачи их автомобиль был уничтожен. Очень за них волнуюсь сейчас, потому что без пикапа они уязвимы. Наша цель 300 000 грн. Номер карты банки: 5375 4112 1140 6066", - говорится в сообщении Ярославского.

Влад Яма решил поддержать бойца (Скриншот)