"Зі мною все норм". Влад Яма цинічно похизувався з США під час масованого обстрілу України

Хореограф Влад Яма, який під час повномасштабної війни з РФ втік з родиною до США, шокував українців цинічною заявою. Під час масштабної атаки РФ на Україну 29 грудня він написав в соцмережі, що з ним все добре.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) посилаючись на Instagram-stories хореографа.

Влад Яма продовжує дивувати

Так, 29 грудня зранку Яма з безпечної країни США вирішив опублікувати сторіс, що з ним все добре.

Влад Яма приголомшив знову (Скриншот)

Додамо, що наступна сторіз Ями - більш корисніша. Танцівник зі США зробив репост допису відомого шеф-кухаря Володимира Ярославського, чий друг зараз перебуває на фронті, а його спецпідрозділу терміново потрібне нове авто.

"На жаль, під час виконання останнього завдання їх автомобіль було знищено. Дуже за них хвилююся зараз, бо без пікапа вони вразливі. Наша ціль 300 000 грн. Номер карти банки: 5375 4112 1140 6066", - йдеться у дописі Ярославського.

Влад Яма вирішив підтримати бійця (Скриншот)