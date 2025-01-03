Со 105 килограммов до 35: как женщина потеряла треть веса всего за восемь месяцев

Женщина из Австралии продемонстрировала невероятную трансформацию, которая навсегда изменила ее жизнь. В начале своего пути 25-летняя австралийка весила 104 килограмма. После того, как ее семья пережила невероятную трагедию, она начала находить утешение в еде и алкоголе, попав в разрушительную зависимость.

Как ей удалось похудеть, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на New York Post.

История похудения 25-летней женщины

Всего за восемь месяцев Холи Гайлард потеряла 35 килограммов и теперь она чувствует себя здоровее, чем когда-либо.

По ее словам, еще с детства она была довольно "пухленькой" и никогда не имела здорового веса.

После трагедии в семье, когда ее сестра потеряла двоих детей, Холи начала прикладываться к алкоголю. Она начала пить и злоупотреблять фастфудом. Ее вес катастрофически рос.

"Однажды в ночном клубе незнакомый мужчина прокричал мне, что я похожа на большого кита. Это было последней каплей", - вспоминает она.

Так выглядела Холи до похудения - фото до и после (Скриншот)

Поскольку ее психическое здоровье было на низком уровне, Холли начала вносить небольшие изменения в свой образ жизни и с каждым днем понемногу начала чувствовать себя лучше.

Первое, с чего она начала - это питание. Она полностью отказалась от калорийной пищи, стала следить за рационом, а затем уже добавила физическую активность.

"Я, честно говоря, чувствую себя невероятно, у меня столько энергии все время, и я чувствую себя намного увереннее", - рассказывает сейчас Холи.

Сейчас Холи весит 70 килограммов и чувствует себя очень счастливой.