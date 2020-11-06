Хто я такий? Звичайно, українець: топ цитати Михайла Жванецького про Україну

Михайло Жванецький (фото: Вікіпедія)

Михайло Жванецький помер у віці 86 років

Легендарний сатирик Михайло Жванецький помер 6 листопада. Йому було 86 років, і близько року тому народному артисту діагностували рак. У жовтні 2020-го Жванецький заявив, що припиняє концертну діяльність через вік і втрату працездатності.

Сатирик написав більше десяти книг. Пропонуємо найкращі цитати великого одесита про Україну.

На питання, що мене пов'язує з Україною, хочеться відповісти: "А що вас пов'язує з батьками?"

"Ну що для мене Україна, якщо я живу тут липень-серпень-вересень-жовтень-листопад. Поки не зрівнюється погода. Коли зрівнюється - перелітаю. Я тут народився. В енциклопедичному словнику 1998 року на сторінці 396 між "жвалм" і "жвачні" є "Жванецьке городище трипільської культури біля однойменного села в Україні. Хмельницька область, оборонний вал, залишки жител і двоярусних гончарних горнів". Так тисячу вибачень, хто я такий? Крім того, що єврей. Звичайно, українець", - писав в одній з книг сатирик.

Жванецький народився в Одесі, закінчив там інститут за фахом інженера. У 1960-х почав працювати з Аркадієм Райкіним і ставив спектаклі в Ленінградському театрі мініатюр, потім почав виступати самостійно.

Наша любов з Україною взаємна

"Моя батьківщина - Україна, Одеса, а якщо уявити все це у вигляді конуса (спочатку широко, розмашисто йде, а потім загострюється), то простір великої розваленої країни - потужної, з гримлячими танками і ракетами - ставало все вужче, вужче... Ось тут, біля основи - Україна, ближче до вістря - Одеса, а на самій верхівці - Аркадія, море, і там я..." - говорив сатирик.

Сатирик висловлювався про різницю між українцями та росіянами, називаючи останніх озлобленими.

Що відрізняє Росію від України в гіршу сторону - чомусь озлоблене населення. "Росія для росіян!"... Ти мені скажи - тут чути: "Україна для українців!"? - сказав він в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Українці - сильна нація

У березні 2014-го сатирик висловив свою позицію щодо Революції Гідності.

Жванецький вважає українців сильною нацією, яка змогла звалити з посад злодіїв.

"Це не виключає того, що можуть прийти нові. Але вони точно будуть знати, що існує сила протидії, здатна дати їм відсіч", - підкреслив сатирик.

А "закомплексована російська більшість", за його словами, виправдовує свою бездіяльність, свою ненависть і своє безсилля "бажанням стабільності", тим, що "вони всі там бандерівці і фашисти".

"А насправді - це просто заздрість, що українці змогли, дозволили собі, не промовчали... А під кінець - так ви жебраками там всі будете в цьому Євросоюзі!.. А в Митному союзі всі, бл*дь, просто неймовірні багатії!" - підкреслив тоді Жванецький.

Нагадаємо, що Михайло Жванецький помер 6 листопада.