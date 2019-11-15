Мені все одно: в Харкові пенсіонерка померла через байдужість лікарів

У Харкові пенсіонерка померла через недбалість лікарів (Колаж РБК-Україна)

У Харкові лікарі відмовилися госпіталізувати літню пацієнтку

У Харкові померла пенсіонерка, яку дочка привезла в лікарню, але медики відмовилися госпіталізувати. Деталі інциденту повідомила донька загиблої, Олена Лиманська у коментарі для 057.ua.

Як повідомляється, у середу ввечері, 13 листопада, пенсіонерці стало погано, і їй додому викликали терапевта. Він оглянув жінку і діагностував миготливу аритмію і прискорений пульс – до 145 ударів на хвилину. Рідним було рекомендовано госпіталізувати жінку, щоб провести обстеження і направити в кардіологічне відділення.

"Мама хворіла давно на кардіологією. Наприкінці жовтня вона захворіла грипом, він і дав ускладнення на легені. Мама пила антибіотики, які разжижали кров і, відповідно, не брала серцевих ліків. Вчора, 13 листопада, я викликала нашого терапевта, він оглянув її і сказав, що у мами миготлива аритмія і пульс 145. Пояснив, що потрібно "прокапати" її в кардіології, стабілізувати миготливу аритмію. Мамі він сказав, що це займе всього тиждень", - повідомила Лиманська.

Олена Лиманська звернулася до лікарів у міську клінічну лікарню № 8. Вона домовилася, що її маму покладуть в стаціонар. Для транспортування вона викликала бригаду "швидкої допомоги" додому.

У Харкові пенсіонерка померла через байдужість лікарів

У лікарні їй зробили кардіограму, а потім вивезли на каталці. У приймальному відділенні пенсіонерку зустріла завідуюча, яка подивилася на пацієнтку і сказала: "Мені все одно, ви не будете лежати".

"Я кажу – у нас вже домовлено з лікарем, мені пообіцяли покласти маму. Завідуюча відповіла – нехай тільки спробує покласти вашу маму", - додала дочка пенсіонерки.

Лиманська, бачачи таке ставлення, вирішила перевезти мати в іншу лікарню, але тій раптово погіршало. Вона перестала впізнавати дочку і розмовляти. Лікарі забрали її на обстеження, зробили рентген, взяли аналізи і поставили крапельницю. Але, на жаль, всі дії лікарів не допомогли, і жінка померла.

У лікарні даний інцидент коментувати відмовляються і посилаються на те, що це повинен робити головний лікар, якого немає на місці. В Харківському горссовете відреагували на ситуацію і як повідомив директор Департаменту з питань інформації та зв'язків з громадськістю Юрій Сидоренко, буде створена комісія для розслідування.

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