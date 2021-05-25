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Моторошний досвід для будь-якої матері: відома телеведуча потрапила в лікарню з однорічною дочкою

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Вівторок 25 травня 2021 16:31
Моторошний досвід для будь-якої матері: відома телеведуча потрапила в лікарню з однорічною дочкою Відома телеведуча потрапила в лікарню з маленькою донькою (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Відома українська телеведуча Анна Панова потрапила зі своєю однорічною дочкою Міланою в лікарню. У малятка піднялася висока температура і всю ніч її лихоманило. Анна Панова негайно звернулася до лікарів і їй порадили госпіталізацію.

Деталі Анна Панова повідомила на своїй сторінці в Instagram.

"Моторошний досвід для будь-якої матері, коли дитя дві ночі горить в лихоманці. Ти згодна взяти на себе її 39,8, але це ніяк не можливо. І не знаєш, що робити та куди бігти. Всі плани летять в тартарари без жалю: ВишиванкаDay, вручення премії "Людина року", зйомка в телевізійному ролику з вдячністю лікарям і купа всього дрібніше", - розповіла про пережите телеведуча.

Вона додала, що лікарі поставили Мілані діагноз і заспокоїли маму, що ця популярна болячка у дітей проходить швидко, за кілька днів.

"У нас виявилася поширена серед діток болячка з красивою назвою астровірус. Лякає сильно, але за кілька днів проходить саме. Спасибі лікарям, заспокоїли та полікували нас всього за добу", - повідомила Ганна Панова.

Як зазначила телеведуча, вона разом з Міланою вже вдома і всі труднощі залишилися позаду.

"Яке щастя, коли дитина знову носиться по кімнаті, штовхаючи вперед іграшкову коляску і вигукуючи гасла індіанців", - зізналася Панова.

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