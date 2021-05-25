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Жуткий опыт для любой матери: известная телеведущая попала в больницу с годовалой дочерью

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Вторник 25 мая 2021 16:31
Жуткий опыт для любой матери: известная телеведущая попала в больницу с годовалой дочерью Известная телеведущая попала в больницу с маленькой дочкой (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Известная украинская телеведущая Анна Панова попала со своей годовалой дочерью Миланой в больницу. У малышки поднялась высокая температура и всю ночь ее лихорадило. Анна Панова немедленно обратилась к врачам и ей посоветовали госпитализацию.

Детали Анна Панова сообщила на своей странице в Instagram.

"Жуткий опыт для любой матери, когда дитя две ночи горит в лихорадке. Ты согласна взять на себя ее 39,8, но это никак не возможно. И не знаешь, что делать и куда бежать. Все планы летят в тартарары без сожалений: ВишиванкаDay, вручение премии "Людина року", съемка в телевизионном ролике с благодарностью врачам и куча всего помельче", - рассказала о пережитом телеведущая.

Она добавила, что врачи поставили Милане диагноз и успокоили маму, что эта популярная болячка у детей проходит быстро, за несколько дней.

"У нас оказалась распространенная среди деток болячка с красивым названием астровирус. Пугает сильно, но за несколько дней проходит само. Спасибо врачам, успокоили и полечили нас всего за сутки", - сообщила Анна Панова.

Как отметила телеведущая, она вместе с Миланой уже дома и все трудности остались позади.

"Какое счастье, когда ребенок вновь носится по комнате, толкая вперед игрушечную коляску и выкрикивая лозунги индейцев", - призналась Панова.

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