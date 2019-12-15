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Моторошні умови: у мережі з'явилися фото з Лук'янівського СІЗО

STYLERЖиття    15.12.2019 - 12:17
Моторошні умови: у мережі з'явилися фото з Лук'янівського СІЗО
Лук'янівське СІЗО (фото: РБК-Україна)

Люди, що чекають суду, живуть у гірших умовах, ніж засуджені

У мережі показали, в яких умовах утримуються люди, які чекають рішення суду в Лук'янівському СІЗО. Знімки на своїй сторінці в Twitter показала журналістка Оксана Коваленко.

"На днях я була в Лук'янівському СІЗО. Умови для тих, кого тримають під вартою, тобто тих, чия провина ще не доведена, набагато гірші, ніж для тих, хто вже засуджений. Людей тримають у камерах по 20-30 чоловік у жахливих умовах. На першому фото камера тих, хто під вартою. На другому тих, хто засуджений", - зазначила вона.

Моторошні умови: у мережі з'явилися фото з Лук'янівського СІЗОКамера в СІЗО (фото: twitter.com/superumka)

Моторошні умови: у мережі з'явилися фото з Лук'янівського СІЗОКамера у в'язниці (фото: twitter.com/superumka)

Користувачі мережі відреагували в коментарях на фотографії Лук'янівського СІЗО. Вони вважають, що такі умови спеціально створені, щоб люди швидше зізнавалися у злочинах.

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  • Зайдіть в транзитну хату.
  • Будуть поступливішими.
  • Робоче місце менеджерів з OLX.
  • А це так спеціально зроблено. Аваков з судово-прокурорським вибивають бабки таким чином у жертв;)
  • Альо разом з тім ніхто не хоче їхати на зону, всі хочуть подовше залишатися в СІЗО.

Моторошні умови: у мережі з'явилися фото з Лук'янівського СІЗО

Як ми раніше писали, адвокат другого фігуранта Бахчисарайського "справи Хізб ут-Тахрір", координатора "Кримської солідарності" Сервера Мустафаєва назвала "тортурами" його умови утримання в СІЗО Краснодара (Росія). За її словами, камера, в якій знаходяться Мустафаєв і ще один заарештований, має площу чотири квадратних метра.

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