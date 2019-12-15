Жуткие условия: в сети всплыли фото из Лукьяновского СИЗО

Люди, ждущие суда, живут в худших условиях, чем осужденные
В сети показали, в каких условиях содержатся люди, которые ждут решения суда в Лукьяновском СИЗО. Снимки на своей странице в Twitter показала журналистка Оксана Коваленко.
"На днях я была в Лукьяновском СИЗО. Условия для тех, кого держат под стражей, то есть тех, чья вина еще не доказана, гораздо хуже, чем для тех, кто уже осужден. Людей держат в камерах по 20-30 человек в ужасных условиях. На первом фото камера тех, кто под стражей. На втором тех, кто осужден", - отметила она.
Камера в СИЗО (фото: twitter.com/superumka)
Камера в тюрьме (фото: twitter.com/superumka)
Пользователи сети отреагировали в комментариях на фотографии Лукьяновского СИЗО. Они считают, что такие услови специально созданы, чтобы люди быстрее сознавались в преступлениях.
Думал, будут избивать: Павел Гриб рассказал о жизни в российских СИЗО
Как мы ранее писали, адвокат фигуранта второго Бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир", координатора "Крымской солидарности" Сервера Мустафаева назвала "пыткой" его условия содержания в СИЗО Краснодара (Россия). По ее словам, камера, в которой находятся Мустафаев и еще один арестованный, имеет площадь четыре квадратных метра.