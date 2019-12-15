Жуткие условия: в сети всплыли фото из Лукьяновского СИЗО

Лукьяновское СИЗО (фото: РБК-Украина)

Люди, ждущие суда, живут в худших условиях, чем осужденные

В сети показали, в каких условиях содержатся люди, которые ждут решения суда в Лукьяновском СИЗО. Снимки на своей странице в Twitter показала журналистка Оксана Коваленко.

"На днях я была в Лукьяновском СИЗО. Условия для тех, кого держат под стражей, то есть тех, чья вина еще не доказана, гораздо хуже, чем для тех, кто уже осужден. Людей держат в камерах по 20-30 человек в ужасных условиях. На первом фото камера тех, кто под стражей. На втором тех, кто осужден", - отметила она.

Камера в СИЗО (фото: twitter.com/superumka)

Камера в тюрьме (фото: twitter.com/superumka)

Пользователи сети отреагировали в комментариях на фотографии Лукьяновского СИЗО. Они считают, что такие услови специально созданы, чтобы люди быстрее сознавались в преступлениях.

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А это так специально сделано. Аваков с судейско-прокурорским выбивают бабки таким образом у жертв;)

Але разом з тим ніхто не хоче їхати на зону, всі хочуть подовше залишатися в СІЗО.

Как мы ранее писали, адвокат фигуранта второго Бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир", координатора "Крымской солидарности" Сервера Мустафаева назвала "пыткой" его условия содержания в СИЗО Краснодара (Россия). По ее словам, камера, в которой находятся Мустафаев и еще один арестованный, имеет площадь четыре квадратных метра.