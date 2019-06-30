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Моторошна трагедія під Херсоном: батьки знайшли бездиханне тіло доньки у ванній

STYLERЖиття    30.06.2019 - 13:56
Моторошна трагедія під Херсоном: батьки знайшли бездиханне тіло доньки у ванній
У Херсонській області 9-річна дівчинка звела рахунки з життям (колаж РБК-Україна)

9-річна дитина покінчила життя самогубством

У Херсонській області 9-річна дівчинка звела рахунки з життям. Бездиханне тіло дитини батьки знайшли у ванній кімнаті. Про трагічну подію інформує В'ячеслав Аброськін в соцмережі Facebook.

Зазначається, що інцидент стався ввечері, 29 червня. Дівчинка пішла у ванну кімнату, зачинилися і не виходила довгий час. Коли мати помітила це, то покликала на допомогу чоловіка. Вони зламали двері і побачили свою дочку, повішену на ручці дверей.

Аброськін зазначив, що не може зрозуміти з чим пов'язане рішення дитини покінчити життя самогубством і які конкретно події в житті могли спонукати її на подібні дії.

"В своєму дитинстві у себе в селі в такому віці я навіть і не знав, що можна себе вбити таким чином. Ми весь день перебували на вулиці і вночі моя мати мила мене, коли вже спав без ніг. Ми всі були різні і водночас однакові: сварилися, іноді билися один з одним, практично ніколи не хворіли, в маленькому віці ми вже знали що потрібно допомагати батькам, знали, що треба вчитися, але ніхто з нас ніколи не цікавився питанням як вбити себе. Що ж змінилося?", - написав Аброськін.

Моторошна трагедія під Херсоном: батьки знайшли бездиханне тіло доньки у ванній

В Херсонській області 9-річна дівчинка звела рахунки з життям (скріншот: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Нагадаємо, що 29 червня в майстерному цеху на території управління спецмашин "Київміськбуду" почалася серйозна пожежа, яка забрала життя робітника.

Ми писали про те, що батьки вбивці Дар'ї Лук'яненко повідали жорстоку правду, коли їх перевіряли на детекторі.

А також про те, що справа про вбивство дитини в Чернівцях обростає моторошними подробицями.

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