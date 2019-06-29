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НП в електроцеху Києва: моторошна знахідка шокувала рятувальників (відео)

STYLERЖиття    29.06.2019 - 10:15
НП в електроцеху Києва: моторошна знахідка шокувала рятувальників (відео)
В електроцеху Києва знайшли обгорілий труп (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Серйозна пожежа забрала життя робочого

29 червня в майстерному цеху на території управління спецмашин "Київміськбуду" почалася серйозна пожежа, яка забрала життя робітника. Про це з місця злочину повідомляє Інформатор.

У суботу спалахнула будівля електроцеху, полум'я швидко поширилося на два поверхи, а після перекинулося на дах. На місце оперативно виїхали бійці 15-ї пожежної частини, проте довгий час не могли потрапити всередину, оскільки двері були зачинені на замок.

Як виявилося, вогонь охопив близько 80 квадратних метрів будівлі. Потрапивши в приміщення, пожежні виявили сильно обгоріле тіло людини. Найімовірніше, це був чоловік.

У електроцеху Києва знайшли обгорілий труп

Робітники підприємства стверджували, що будівля була закрита на замок ще в четвер, а тому незрозуміло, хто міг перебувати всередині у момент пожежі. На місце викликали поліцію та слідчо-оперативну групу, особистість загиблого встановлюється.

Нагадаємо, що на території колишнього гумового заводу загорілися склади секонд-хенду в Києві.

Ми писали, що Кличко ледь не загинув під час відпочинку на яхті, на якій почалася пожежа.

Раніше повідомлялося про те, що під Дніпром загорілася електричка на ходу, щоб врятуватися, люди вистрибували з вагонів.

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