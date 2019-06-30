Перевіряли на детекторі брехні: батьки вбивці Даші Лук'яненко повідали жорстоку правду

Вбивство Дар'ї Лук'яненко (колаж РБК-Україна)

Мати відмовилася від спорідненості з сином-злочинцем

Справа про вбивство 11-річної Даші Лук'яненко обростає новими деталями. Так, перевірка на детекторі брехні показала, що мати підозрюваного знала про скоєний злочин. Про це розповіли у програмі "Говорить Україна".

"З матір'ю проводили тестування три рази, тому що жінка вела себе досить емоційно. Ми двічі переносили тест... В ході першого, другого і третього дослідження при питаннях, чи знала вона про вчинення злочину сином, у мами постійно виникало реагування, що вказує на приховування інформації... Все вказує на те, що вона знала про те, які дії вчинив її син", - сказав експерт.

Даша Лук'яненко (фото: facebook.com)

Після затримання сина жінка відмовилася від спорідненості з сином-злочинцем. Проте експертам така реакція здалася награною і нещирою.

А от брат підозрюваного, на відміну від матері, вів себе спокійно, чітко відповідав на запитання і виконував всі вимоги до перевірки. З'ясувалося, що брат жодним чином не причетний до злочину.

Батько підозрюваного, до речі, також не знав про скоєне вбивство і ніякої участі у вчиненні злочину не брав.

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