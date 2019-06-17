Страшна аварія в Ужгороді: тато мажорки вибачився перед дружиною потерпілого

21-річна Яна Костраба, яка звинувачується в скоєнні страшної ДТП в Ужгороді, вже відправлена в ізолятор, де чекає засідання суду щодо запобіжного заходу. Дівчина без прав і на чужій машині вилетіла на зустрічну смугу і протаранила автомобіль Ford Focus, за кермом якого перебував 32-річний Олександр Костюк.

Дружина потерпілого Юлія Костюк повідомила, що у чоловіка медики діагностували численні переломи черепа, забої внутрішніх органів і переломи. Йому провели екстрену операцію і на даний момент він перебуває в комі, а також підключений до апарату штучного дихання. Лікарі оцінюють його стан як дуже важкий і шанси на одужання поки невеликі.

Олександр і Юлія Костюк (facebook.com/Юлия Костюк)

Юлія Костюк написала в соціальних мережах, що з боку винуватців аварії до неї ніхто не підійшов і не спробував навіть висловити співчуття. Проте пізніше в соціальних мережах з'явився коментар від батька Яни Костраби.

В'ячеслав Костраба написав, що просить вибачення за свою дочку і буде молитися за чоловіка Юлії. В коментарях йому порадили надати допомогу постраждалій родині, на що він відповів, що все буде добре.

Скріншот коментарів (mukachevo.net)

На сторінці В'ячеслава Костраби зазначено, що він родом із Сваляви, але проживає в італійському місті Ріміні.

Пізніше стало відомо, що у поліції підтвердили той факт, що 21-річна жителька Сваляви не має прав на керування автомобільними засобами. Як пише видання Mukachevo.net, Яна Костраба пройшла огляд на алкоголь відразу після ДТП і результат був негативний – дівчина була тверезою в момент аварії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Ужгороді мажорка на Porsche влаштувала страшну ДТП.

А також ми писали про те, що стало відомо, кому належить Porshe Cayenne, на якому було скоєно жахливу ДТП в Ужгороді.