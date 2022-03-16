Журналісти спростували вкид Кадирова, що той був в Україні під час боїв під Гостомелем

Журналісти перевірили телефон глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова і підтвердили, що він не був в Україні протягом останнього тижня.

Про це йдеться в статті " Української правди " з посиланням на джерела у Службі безпеки України та дані онлайн сервісів.

Як відомо, 14 березня Рамзан Кадиров заявив, що перебуває в Україні і зустрівся з чеченськими силовиками, які беруть участь у війні проти України.

Водночас за інформацією джерел УП у СБУ, Кадиров використовує два телефонних номери. Відповідно до даних українських мобільних операторів за останні 7 днів ці номери Кадирова не під’єднувались у роумінгу до українських вишок зв'язку.

За допомогою публічного онлайн сервісу журналісти спробували дізнатись айпі адресу, країну та місто де перебуває номер телефону Кадирова. Цей сервіс генерує посилання, яке дозволяє виявити місцезнаходження номеру щойно користувач перейде за лінком. При цьому користувач ні про що не здогадується, адже за лінком він переходить на звичайний сайт, зазначений у посиланні.

Журналісти написали Кадирову повідомлення у месенджері Телеграм, представившись журналісткою "РИА новости" і додали посилання на статтю саме того дня, коли, зі слів Кадирова, він перебував в Україні та під Києвом.

Сервіс виявив таку геолокацію Кадирова: Російська Федерація, місто Грозний.

Відповідно до даних телефону Кадирова, у своїй заяві про начебто перебування під Києвом 13 березня глава Чечні збрехав.