Журналісти віднайшли яхту Коломойського, утримання якої коштує 732 тисячі доларів на тиждень

У одному з портів Болгарії пришвартована яхта олігарха Ігоря Коломойського, утримання якої обходиться у $732 тис. у тиждень.

Про це повідомив Центр протидії корупції у Facebook із посиланням на матеріал журналіста газети Pittsburgh Post-Gazette.

90-метрова Lauren L спущена на воду у 2002 році. Яхта може прийняти 40 гостей. Коломойський, за даними SuperYacht Fan, придбав яхту у 2016 році за $65 млн. Зараз вона коштує $75 млн і входить до ТОП-100 найдорожчих яхт світу.

Яхта, серед іншого, обладнала вертодромом, кінотеатром, тренажерним залом, бібліотекою, басейном, джакузі, сауною, масажним кабінетом та іншими елементами розкоші.

"Інтер’єр яхти виконаний так, щоб задовольнити найвибагливіших клієнтів, враховано найдрібніші деталі", - пишуть про яхту на спеціалізованих виданнях.

Нагадуємо, олігарх Ігор Коломойський отримає від державної НАК "Нафтогаз України" 3,5 млрд куб м природного газу на суму понад 100 млрд грн.