ru ua
Вт, 10 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Журналисты нашли яхту Коломойского, содержание которой стоит 732 тысячи долларов в неделю

Новина українською →
Вторник 10 мая 2022 09:30
Журналисты нашли яхту Коломойского, содержание которой стоит 732 тысячи долларов в неделю Фото: Игорь Коломойский (УНИАН)
Автор: Илона Свиридова

В одном из портов Болгарии пришвартована яхта олигарха Игоря Коломойского, содержание которой обходится в $732 тыс. в неделю.

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции в Facebook со ссылкой на материал журналиста газеты Pittsburgh Post-Gazette.

90-метровая Lauren L спущена на воду в 2002 году. Яхта может принять 40 гостей. Коломойский, по данным SuperYacht Fan, приобрел яхту в 2016 году за $65 млн. Сейчас она стоит $75 млн и входит в ТОП-100 самых дорогих яхт мира.

Яхта, среди прочего, оборудовала вертодромов, кинотеатром, тренажерным залом, библиотекой, бассейном, джакузи, сауной, массажным кабинетом и другими элементами роскоши.

"Интерьер яхты выполнен так, чтобы удовлетворить самых требовательных клиентов учтены мельчайшие детали", - пишут о яхту в специализированных изданиях.

Напоминаем, олигарх Игорь Коломойский получит от государственной НАК "Нафтогаз Украины" 3,5 млрд куб м природного газа на сумму более 100 млрд грн.

Читайте РБК-Украина в Google News
Игорь Коломойский яхта
LITE
"Мне негде жить": Ирина Билык расплакалась, говоря про Киркорова (видео)
"Мне негде жить": Ирина Билык расплакалась, говоря про Киркорова (видео)