Журналісти нагадали про провали Криклія: збитки УЗ і відсутність реформ

Колишній міністр інфраструктури Владислав Криклій знову може обійняти посаду в держорганах - увійти в керівництво центрального органу виконавчої влади або очолити держпідприємство.

Журналісти вирішили нагадати про провали екс-міністра. Як відомо, Криклій пішов з Мінінфраструктури у травні 2021 року з цілим букетом скандалів, серед яких звинувачення в корупційних схемах, збудований для управління ними бек-офіс, провальне реагування на пандемічну кризу для всіх ключових галузей, "підконтрольних" Міністерству.

Сам Криклій після звільнення збирався спробувати свої сили на конкурсі на голову правління "Укрзалізниці" або очолити якесь агентство з управління державними активами. Однак провали на останньому місці роботи навряд чи дають шанс стати чиновником знову.

"Головна претензія до Криклію з боку учасників ринку транспортних послуг та інфраструктури - створення тіньового "бек-офісу", через який вирішувалися всі корупційні питання в Міністерстві. Цю структуру паралельного управління відомством, як писали ЗМІ, створили ще при уряді Олексія Гончарука. У структуру "бек-офісу" увійшли колишні конвертатори і фігуранти корупційних скандалів, яких міністр Криклій оформляв до себе в якості помічників і радників", - нагадує видання.

Офіс нібито займав низку схем - від "тіньової" сертифікації газобалонного обладнання через "правильні" компанії до видачі дозволів "Укртрансбезпекою" і видачі дозволів на міжнародні вантажні перевезення. Також "тіньовий бек-офіс" замикав на себе! вирішення питань "з авіакомпаніями, зокрема, в період пандемії саме через його функціонерів потрібно було отримувати" дозволи на відновлення польотів, екстрені рейси або чартерні перевезення.

Крім того, до "компетенції" бек-офісу відносять ліквідовану нещодавно СБУ схему поборів з моряків за продовження дозвільний документів, на якій годувалися сотні чиновників Моррічсервісу. Через "бек-офіс" проходили всі великі тендерні закупівлі по всій вертикалі відомства, а також кадрові призначення.

До кінця своєї каденції Криклій так виразно і не спростував інформації про наявність у нього корупційного бек-офісу з управління тіньовими потоками Мінінфраструктури, нагадує видання.

Одним з головних галузевих провалів Криклія журналісти називають нездатність налагодити ефективне управління УЗ. На підприємстві так і не з'явився жоден адекватний голова правління - всі йшли зі скандалами і букетом звинувачень у корупції.

Крім того, за час керівництва Криклія компанія з хиткої стабільності пішла в круте піку передбанкрутного стану. Фактично саме при Криклії компанію "розхитали"до того, що її положення стало предметом розгляду на окремому засіданні РНБО з відповідними кадровими наслідками.

Сам міністр став ще й активним учасником найгучнішого "вагонного" скандалу останніх кількох років, пов'язаного зі ввезенням під виглядом старих вагонів відвертого металобрухту з Росії.

У Криклія також не було чітко вираженої позиції щодо неефективної наглядової ради компанії, хоча про це говорили правоохоронні органи.

В авіації учасники ринку всю каденцію чекали, але не дочекалися від Криклія підтримки зі зниженням податків на внутрішні перевезення, фінансових стимулів від держави під час пандемії для вітчизняних перевізників за зразком інших держав.

"Що стосується дорожнього будівництва, то тут, як відомо, Криклій лише "стояв поруч і перерізав стрічку": "Укравтодор" всю роботу безпосередньо координував з Офісом президента, оскільки "Велике будівництво" проходить під особистим контролем і егідою Володимира Зеленського", - йдеться в матеріалі.

У морегосподарському комплексі також похвалитися нічим. Проведений в інтересах російських компаній законопроект про внутрішній водний транспорт, який сповнений корупційних ризиків і лише посилює тиск на бізнес, не доведена до кінця процедура концесії портів Херсон і Ольвія, старі тіньові схеми в портах - ключове, чим запам'ятався екс-міністр професіоналам галузі.