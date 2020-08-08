Журналісти інсценували напад у потязі: як відреагували провідники

Журналісти інсценували кілька нападів в поїзді після резонансного інциденту в купе поїзда Маріуполь-Київ. Журналісти поїхали в трьох різних поїздах - з Києва до Маріуполя, Одесу та Івано-Франківськ. Серед ночі знімальні групи імітували напад на пасажирів, як це було з Луговою. Про те, як відреагували провідники - читайте нижче.

Як повідомляється, знімальні групи працювали разом з артистами.

"Ми вирішили перевірити, як тепер, після відомого на всю країну нападу в поїзді, провідники реагують на подібні ситуації - що роблять, куди дзвонять, які кошти мають. Журналісти зважилися на ризикований експеримент: три знімальні групи разом з артистами в трьох потягах відтворять схожі інциденти", - розповіла учасниця експерименту і журналістка "Україна 24".

Підсумки експерименту були несподіваними. У поїзді, що прямував в Івано-Франківськ, провідниця відреагувала моментально і встала на захист журналістки, але пасажир тут був хоч і "підпилий", але не агресивний.

У поїзді, що курсував з Одеси до Києва журналісти зімітували домагання. Журналістка почала кричати, після чого прибігла провідниця, але вона впала в шоковий стан, побачивши "буйного" чоловіка. Щоб її не лякати, журналісти припинили провокацію. За її словами, вона "не має права вставати між пасажирами".

Журналістка й актор відтворили той самий резонансний інцидент у потязі Маріуполь-Київ. На крик вийшли пасажири. Люди відреагували о 3 годині ночі. Провідники намагалися втрутитися, поки актор не сказав, що "це моя дружина", тоді вони розгубилися, але намагалися затримати "нападника". Експеримент зупинили після дзвінка провідниці в поліцію.

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