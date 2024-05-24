RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Жюльен в тарталетках: рецепт несложного и изысканного ужина после рабочего дня

Как готовить жульен в тарталетках (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Людмила Рябухіна

Вероятно, жульен - запеченное блюдо с грибами и мясом под соусом - получил свое название из-за способа нарезания продуктов. Хотя обычно для приготовления жульена используют небольшие формочки, тарталетки превращают жульен не только в сытный ужин, но и во вкусную закуску.

О том, как приготовить это одновременно простое и сытное блюдо, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал с рецептами "Готуємо Смачно".

Что нужно для жульенов в тарталетках

Для того чтобы приготовить этот невероятно вкусный ужин, нужны следующие ингредиенты:

  • фарш куриный - 300 г;
  • тарталетки - 12 шт.;
  • сыр твердый - 100 г;
  • шампиньоны - 350-400 г;
  • сливки (жирность от 20%) - 200 мл;
  • лук (маленький) - 1 шт.;
  • сливочное масло - 20 г;
  • чеснок - 1 зубчик;
  • растительное масло - для жарки;
  • соль - по вкусу;
  • перец - по вкусу.

Как готовить жульен в тарталетках

Для начала подготовьте ингредиенты - очистьте и измельчите лук и чеснок, промойте шампиньоны и нарежьте их небольшими кусочками. Сыр натрите на большой терке.

Разогрейте сковороду с растительным маслом, высыпьте нарезанный лук и обжарьте несколько минут на небольшом огне. Затем добавьте грибы и масло. Когда грибы выделят жидкость, увеличьте огонь до максимального, чтобы испарилась излишняя влага.

После этого убавьте огонь и добавьте фарш. Обжарьте, перемешивая, до осветления фарша - тогда добавьте чеснок, соль и перец.

Фарш с шампиньонами для жульенов (скриншот / Готуємо Смачно)

Обжарьте все еще несколько минут и добавьте горячие сливки - они обязательно должны быть высокой температуры, чтобы предотвратить свертывание. Добавьте 1/3 натертого сыра, перемешайте и обжаривайте начинку еще несколько минут.

Снимите начинку с огня, равномерно распределите по тарталеткам и присыпьте сверху сыром.

Распределите начинку по тарталеткам (скриншот / Готуємо Смачно)

В это время разогрейте духовку до 180 градусов. Переставьте тарталетки на застеленный пергаментом противень и поставьте в разогретую духовку на 5 минут.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
готуванняРецепты