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США оголосили винагороду по 1 млн доларів за двох українських хакерів

Вашингтон, Середа 22 липня 2020 16:27
США оголосили винагороду по 1 млн доларів за двох українських хакерів
Фото: хакери зламали (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Українських хакерів підозрюють у причетності до кіберзлочинів

Державний департамент США оголосив нагороду по 1 млн доларів за інформацію, яка може призвести до арешту двох українських хакерів. Вашингтон вже кілька років намагається привернути їх до відповідальності.

Про це йдеться в публікації на сайті Держдепу.

Повідомляється, що США готові виплатити винагороду за допомогу в затриманні українців Артема Радченка та Олександра Єременка. За даними слідства, вони є членами транснаціонального хакерського угруповання.

Згідно з розслідуванням Секретної служби США, Радченка та Єременка звинувачуються по 16 пунктах, пов'язаних з шахрайством. В обвинувальному висновку стверджується, що вони зламали систему електронного збору, аналізу і пошуку даних (EDGAR) Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) і вкрали тисячі конфіденційних файлів, які потім були незаконно продані.

Нагадаємо, у січні 2019 року США виступили з офіційними звинуваченнями на адресу українських хакерів Радченка і Єременка; у справі також фігурували кілька трейдерів, учасники угруповання отримали понад 4 млн доларів прибутку за рахунок продажу вкрадених даних про торгівлю на біржі і корпоративних новин про доходи.

Раніше також стало відомо, що 17-річний український хакер продавав персональні дані мільйонів користувачів.

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