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Октябрьское Полнолуние подарит чудо только этим знакам Зодиака. Кого ждет огромное счастье

Когда будет Полнолуние в октябре (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Уже 17 октября наступит Суперлуние, которое будет одним из самых ярких. И представители четырех знаков Зодиака ощутят влияние Полной Луны, ведь им она может подарить удивительные события.

Какие знаки Зодиака осчастливит Полнолуние, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Astrostyle.

Скорпион

Период Полнолуния поможет вам снять розовые очки, благодаря чему вы сможете многое изменить. Распутайте все интриги, которые вокруг вас плели люди. Кроме этого, вас ждут приятные сюрпризы и возможность избавиться от серьезных проблем.

Рыбы 

Суперлуние подарит вам шанс избавиться от проблем с деньгами. Вы сможете найти себя в чем-то совершенно новом и очень интересном. Также удача вам улыбнется и в других сферах жизни. Скорее всего, Полнолуние поможет вам закрутить роман.

Рак

Вас ждет очень интересный и необычный жизненный этап. Полнолуние запустит процессы, благодаря которым мир вокруг вас изменится. Вас ждут грандиозные карьерные взлеты, любовные приключения и много других приятных неожиданностей.

Овен

Полнолуние в октябре поможет вам найти свое истинное предназначение. И когда вы поймете, чего на самом деле хотите от жизни, начинайте строить планы и мечтать. Ваши желания сбудутся, важно лишь правильно их сформулировать.

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