Никаких скидок: Славу Демина оштрафовали за нарушение ПДД во Львове (фото)

Известный украинский телеведущий Слава Демин признался, что во время поездки за рулем авто во Львове ненароком нарушил правила дорожного движения, за что был остановлен правоохранителями. Так, на шоумена и блогера составили админпротокол, и пришлось заплатить штраф.

Об этом 26 февраля Демин рассказал в своем Instagram в stories .

Ведущий уточнил, что был остановлен полицией за проезд в неправильной полосе движения, так как не заметил дорожный знак.

"Так, уважаемые друзья. Я во Львове, и поехал на неправильной полосе, меня остановила полиция наша", - говорит знаменитость.

Слава также говорит, что полностью осознает свою ошибку, не собирается спорить с правоохранителями, потому что "действительно нарушил - не увидел знак". А также готов заплатить за нарушение (ч. 1 ст. 122) штраф, сумма которого составила 340 гривен.

Славу Демина оштрафовали во Львове за нарушение ПДД (фото: скриншот instagram.com/stories/slavademin_official)

"И представляете себе - нет 50% скидки. Ну что это за... " - отмечает Демин с улыбкой.

Помимо получения протокола от сотрудников полиции, ведущий также решил сделать с ними селфи, и опубликовал соответствующее фото в сети.

Слава Демин за рулем авто был остановлен полицией во Львове (фото: скриншот instagram.com/stories/slavademin_official)

Напомним, что летом 2022 года в министерстве внутренних дел Украины обращали внимание водителей о том, что мобильное приложение "Штрафы ПДД" позволяет уплачивать вынесенные штрафы и оперативно получать уведомления о новых постановлениях или изменении их статуса, а также если проводить оплату штрафа в период со дня вынесения постановления до истечения 10 дней с момента вручения, предоставляется скидка 50%.