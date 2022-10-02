"Тревожное" образование. Как сегодня работают школы Киева

Прошел месяц с начала учебного года в условиях военного положения. Перед учителями была непростая задача – приспособить себя и детей к новым условиям и угрозам.

Styler пообщался с учительницей начальных классов одной из школ Киева и психотерапевтом о работе с детьми в новых условиях образования.

Как адаптировались педагоги к учебе во время войны?

В начале сентября родителей и работников сферы образования больше всего беспокоила реакция детей на сигналы воздушной тревоги. Среди основных предосторожностей было то, что ученики будут паниковать, не будут слушать руководителя и создавать хаос.

Чтобы этого избежать, педагог должен максимально привлечь внимание к себе и действовать по четкому алгоритму.

Учительница начальных классов и финалистка премии Global Teacher Prize Ukraine 2021 Оксана Хомич рассказывает, что за месяц обучения воздушных тревог не было много, но дети все же пугались: “Конечно, первые несколько раз ученики волновались, несмотря на то, что у нас были тренировочные занятия”.

После того, как раздался сигнал, Оксана должна максимально быстро и оперативно организовать класс. С собой преподаватель обязательно имеет список учащихся, чтобы совершить перекличку.

“Когда дети собраны, мы вместе направляемся по соответствующему маршруту к укрытию, которое размещено в нашей школе. Каждый класс имеет свое место. Далее я перечисляю всех учащихся класса. После чего пишу в родительскую группу о том, что мы находимся в укрытии. Родители должны быть проинформированы”, - говорит Оксана.

Важно, чтобы дети слышали учителя и реагировали на него (фото: РБК-Украина)

Как унять большое количество детей: советы психотерапевта

Семейный психотерапевт Богдана Янкив дает советы, как успокоить и сплотить детей, особенно когда их много.

“Прежде всего, важно, чтобы дети реагировали на вас. После этого пусть каждый школьник покажет на пальцах уровень его тревожности. Это поможет осознать и принять свои ощущения”, - отмечает специалист.

Снизить уровень стресса помогает понимание того, что ребенок не один. Хорошим для этого упражнением является “Игра в молнию”, когда дети становятся в круг и руками словно передают молнию друг другу.

“Так дети отдают себе отчет, что рядом есть люди, которые могут им помочь, и тревога снижается”, - объясняет психотерапевт.

Не менее эффективны упражнения с дыханием. Психотерапевт отмечает, что во время войны больше всего у человека страдает аудиальная система, распознающая звуки сирен и взрывов.

“Поэтому лучше дышать, издавая определенные звуки. Например, имитировать жужжание пчелы, что будет интересно деткам”, - добавляет Богдана.

Еще одним действенным упражнением является техника заземления “5-4-3-2-1”. Она состоит в том, чтобы фокусировать внимание на окружающих вещах. Таким образом мозг переключается из страха на успокоение.

Сначала ищем пять вещей синего цвета. Затем четыре вещи, которые мы можем коснуться. Далее прислушиваемся к трем звукам. Следующим шагом обонянием ищем два запаха. И напоследок одна вещь, которую можно ощутить по вкусу.

Специалист рассказывает, что для успокоения многих детей хорошо помогают песни, сказки, любые выдумки и разговоры. То есть если дети говорят, не пытайтесь их утихомирить и давайте полет их фантазии.

В свою очередь Оксана делится наблюдениями за школьниками: “В укрытии во время воздушных тревог ученики между собой общались, играли разными игрушками, читали книги, рисовали и т. д. Сейчас дети уже чувствуют себя спокойно и уверенно, поэтому учителя начали проводить уроки”.

Так оборудовано укрытие в одной из школ Киева (фото: РБК-Украина)

Учительница также убеждена, что ни одно эффективное дистанционное обучение не заменит детям живого общения со сверстниками и учителями.

“По моему мнению, если в школе созданы максимально безопасные условия для обучения детей, а также само заведение находится в относительно безопасном регионе, очное обучение следует начинать”, - говорит она.