Оля Полякова відповіла на звинувачення через скандальний концерт: пригрозила судом

Оля Полякова (фото: Ярослав Цуркан / facebook.com/polyakovamusic)

Співачка висловилася про своє "карантинне" шоу в Харкові

Оля Полякова вирішила поставити крапку в гучному скандалі з концертом у Харкові з нагоди Дня вчителя, який відбувся 3 жовтня з порушенням правил карантину. Знаменита українська співачка висловилася щодо кримінальної справи, яку тепер їй "шиють", і назвала себе жертвою чорного піару.

Крім того, артистка дорікнула низці ЗМІ в публікації недостовірної інформації про спалах захворювань на коронавірус після її шоу, та закликала пресу до відповіді. Про це Королева ночі написала у своєму Facebook.

Співачка докладно розповіла про ситуацію з виступом, свій "кримінал", про організаторів заходу, карантинні обмеження, а також розвінчала ряд міфів.

Хто організував скандальний концерт

Полякова зазначила, що її концерт відбувся на стадіоні ДЮСШ № 5 Новобарівського району Харкова, а він є комунальним підприємством, і тому будь-які події можуть бути проведені там тільки за погодженням з місцевими органами влади за дотримання карантинних вимог, а також з обов'язковим інформуванням органів поліції, представники яких були присутні на шоу Так, команда Полякової не була організатором заходу.

На день проведення концерту Харків не було віднесено до "червоної зони", тому правових підстав для його заборони не було.

Поліція ігнорувала порушення карантину відвідувачами

Артистка зауважила, що поліція знала про концерт, і на місці проведення правоохоронці були присутні. Чому вони не реагували на недотримання відвідувачами карантинних вимог щодо масок та соціальної дистанції - співачка не знає.

Також вона запевнила, що постійно закликала присутніх пам'ятати про правила карантину, носити маски та користуватися антисептиками. І що організатори поширювали їх серед відвідувачів концерту, забезпечили наявність антисептиків і рекомендували дотримуватися дистанції.

Позаяк концерт був безкоштовним, велика кількість людей на шоу - цілком закономірне явище. Виганяти меломанів - порушників карантину, організатори й сама Полякова також не могли.

Повістки та штрафи не приходили

Співачка наголосила, що жодних звернень, повісток про виклик та допит і постанов про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 325 КК України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь) вона та її команда не отримували.

Концерт Олі Полякової в Харкові (фото: facebook.com/novobavarskiy)

Міф про сплеск коронавірусу після шоу і "фейки" у ЗМІ

Також команда Полякової розповіла, що зростання випадків захворювань COVID-19 після її виступу насправді не сталося - про це говорять дані Харківської ОДА.

Таким чином артистка зажадала від ряду ЗМІ спростування неправдивої інформації у публікаціях про нібито "спалахи" коронавірусу в Харкові після шоу Олі Полякової.

"Видання поширюють завідомо недостовірні та неправдиві відомості, які базуються лише на припущеннях окремих високопоставлених чиновників, а не містять жодних фактів. З урахуванням чого, хотіли б попередити, що за подальше поширення подібної інформації, ми змушені будемо реагувати та звертатися до суду", - йдеться у публікації.

Раніше ми писали про те, що Ірина Білик потрапив у гучний скандал через "карантинний" концерт у Харкові.