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"Життя нічому не вчить": Alyona Alyona стала жертвою грабіжників

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Київ , Вівторок 28 грудня 2021 14:39
"Життя нічому не вчить": Alyona Alyona стала жертвою грабіжників Колаж РБК-Україна: Alyona Alyona стала жертвою грабіжників
Автор: Роман Мирончук

Alyona Alyona стала жертвою грабіжників. Сьогодні, 28 грудня, в Києві у відомої реперші з рюкзака витягли гаманець. Пізніше одна жінка виявила його на Дорогожичах.

Про цей інцидент артистка розповіла в Instagram-сторіз.

"Ось такий ранок. Рік тому теж гаманець витягали. Щось мене життя нічому не вчить", - написала зірка.

&quot;Життя нічому не вчить&quot;: Alyona Alyona стала жертвою грабіжників

Скріншот з Instagram

У гаманці Alyona Alyona залишилися банківські картки, які допомогли знайти власницю. При цьому артистка не уточнила, скільки грошей було в гаманці і чи писала вона заяву в поліцію.

Нагадаємо, популярна українська співачка MARUV зізналася в тому, що російські шахраї "розвели" її на 60 тисяч євро. Артистка хотіла замовити у своїх знайомих кінетичні декорації. Вона віддала їм гроші, але нічого натомість не отримала.

Спочатку співачка навіть думала про допомогу колекторів, але в підсумку вона відмовилася від їхніх послуг, тому що вони пропонували використовувати незаконні методи. Потім MARUV подала позов до суду.

Ми також писали про те, що відома українська співачка Ірина Федишин стала жертвою нахабних злодіїв. Артистка вдень припаркувала свій Porsche Cayenne біля будинку і пішла у справах, а коли повернулася то помітила, що фари і дзеркала зняті.

Вона викликала поліцію і підкреслила, що вартість однієї фари починається від 20 тисяч гривень.

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Alyona Alyona
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