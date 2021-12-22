MARUV вперше розповіла про те, як російські шахраї вкрали у неї 60 тисяч євро

MARUV стала жертвою російських аферистів. Популярна українська співачка зізналася, що вона замовила у своїх знайомих кінетичні декорації за 60 тисяч євро, але товар вона так і не отримала.

"Є такі друзі, вони займаються різними кінетичними декораціями, ми з ними хотіли зробити виставку. Вони взяли у мене гроші і нічого не зробили", - поскаржилася артистка.

Спочатку вона навіть хотіла найняти колекторів, які допомогли б повернути борг, але потім від цієї ідеї відмовилася, оскільки вони пропонували їй незаконні методи. У підсумку MARUV подала на шахраїв позов до суду.

MARUV розповіла про шахраїв-декораторів, який виманили у неї 60 тисяч євро (відео: YouTube)