Відома українська співачка стала жертвою автокрадіїв: "я шокована"

Машину української співачки Ірини Федишин пограбували серед білого дня. Автомобіль зірка припаркувала біля будинку, а коли повернулась то помітила, що фар та дзеркал немає.

За словами Федишин, вона припаркувала свою автівку біля будинку та пішла займатися своїми справами. Однак, коли повернулася до свого Porsche Cayenne, то побачила, що відсутні фари та дзеркала.

"Я шокована, тому що фар і дзеркал немає. Викликали поліцію і намагаємося розібратися. Я чула, що з Porsche можуть знімати фари", - розповіла співачка.

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Співачка додала, що вартість однієї фари стартує від 20 тисяч гривень. Зірка говорить, що вже написала заяву до поліції.

"Намагаємося зараз це все з’ясувати, тут ніби є якісь камери, і має бути щось видно. Поліція все з’ясовує, ми написали заяву", – додала Ірина.

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