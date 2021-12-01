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Відома українська співачка стала жертвою автокрадіїв: "я шокована"

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Середа 01 грудня 2021 19:55
Відома українська співачка стала жертвою автокрадіїв: "я шокована" Ірина Федишин стала жертвою крадіїв (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Машину української співачки Ірини Федишин пограбували серед білого дня. Автомобіль зірка припаркувала біля будинку, а коли повернулась то помітила, що фар та дзеркал немає.

Про це пишуть "Факти".

За словами Федишин, вона припаркувала свою автівку біля будинку та пішла займатися своїми справами. Однак, коли повернулася до свого Porsche Cayenne, то побачила, що відсутні фари та дзеркала.

"Я шокована, тому що фар і дзеркал немає. Викликали поліцію і намагаємося розібратися. Я чула, що з Porsche можуть знімати фари", - розповіла співачка.

Відома українська співачка стала жертвою автокрадіїв: &quot;я шокована&quot;

Автомобіль Ірини Федишин обікрали (скрін з відео)

Співачка додала, що вартість однієї фари стартує від 20 тисяч гривень. Зірка говорить, що вже написала заяву до поліції.

"Намагаємося зараз це все з’ясувати, тут ніби є якісь камери, і має бути щось видно. Поліція все з’ясовує, ми написали заяву", – додала Ірина.

Відома українська співачка стала жертвою автокрадіїв: &quot;я шокована&quot;

Ірина Федишин стала жертвою крадіїв (скрін з відео)

Раніше ми повідомляли, що Ірина Федишин потрапила в ДТП.

Також ми писали, що Ірина Федишин розповіла про смерть її 80-річного дідуся.

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