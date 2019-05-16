Живуть в рожевих окулярах: найбільш довірливі і наївні знаки Зодіаку

Гороскоп найбільш довірливих і наївних знаків Зодіаку розкаже, кому з представників зодіакального кола складно побачити обман і облуду. Астрологи радять цим знакам бути завжди напоготові, щоб не потрапити в пастку шахраїв і аферистів.

№5. Водолій

Ви дуже чесні, і тому ваша довіра до людей ґрунтується на очікуванні того ж від оточуючих. І для вас завжди дивно, коли вони виявляються зрадниками або брехунами. Також Ви схильні більше довіряти жінкам, ніж чоловікам.

№4. Рак

Ви вважаєте себе чесною людиною, яка заслуговує довіри, тому схильні довіряти людям. Але, якщо в справі замішані гроші, то ваша довіра до оточуючих може істотно похитнутися.

№3. Близнюки

Ви вірите людям на слово, оскільки бачите в них лише найкращі якості. Але це може тривати рівно до тих пір, поки ви не зіткнетеся з обманом і зрадою. Але це не означає, що після пережитого, ви розчаруєтеся в інших.

Гороскоп найбільш довірливих знаків Зодіаку (фото: pixabay.com)

№2. Терези

Ви дуже добрі і довірливі, тому несумлінні люди часто вас зраджують. Вам часто довіряють найбрудніші і найпотаємніші секрети, оскільки знають - ви ніколи їх не видасте. Саме тому глибоко всередині ви носите ненависть у серці.

№1. Риби

Ви - абсолютний згусток наївності і простодушності, який здатен бачити у людях добро, навіть якщо в них немає нічого хорошого. Ви прощаєте всіх, хто просить пробачення, незалежно від того, варті вони цього чи ні. Багато хто вважає вас легковірними, а ви впевнені, що поводите себе правильно.

До речі, гороскоп найбільш нестерпних знаків Зодіаку підкаже, з ким з представників зодіакального кола неймовірно складно ужится в побуті, в роботі і в сімейних відносинах.

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