Як живуть люди-вампіри: Дмитро Комаров знову вирішив ризикнути своїм життям

Дмитро Комаров, український телеведучий, вирішив відправиться в невелике село в Бразилії, де живуть люди-вампіри. За легендою, мешканці цього села бояться сонця і оживають тільки ночами.

Локація, куди приїде Комарів, стане найстрашнішою за всю історію програми. На карті вона позначена як населений пункт Арарас, але жителі околиць називають це крихітне поселення серед млявої савани селом примар чи селом вампірів.

"Світ навиворіт" в Бразилії (Фото: Прес-служба)

Тут знаходиться всього кілька вулиць, церква і десятки старих скромних будинків. Майже 200 років люди боялися навіть наближатися до селища Арарас. Ходили чутки, що поселення і всіх його жителів прокляли. Таку славу селище отримало через те, що майже всі його мешканці потерпають від рідкісного і маловивченого захворювання — ксеродерми. Цих людей вбиває сонце. В народі таку хворобу називають вампіризм, а за фактом — це спадкове захворювання шкіри, що проявляється підвищеною чутливістю до ультрафіолетового опромінення.

Дмитро Комаров в Бразилії (Фото: Прес-служба)

Вдень жителі села намагаються ховатися в будинках, а виходити на вулицю тільки після 5 годин вечора. Сонячні промені буквально плавлять їх шкіру, тому вдень вони використовують особливий сонцезахисний крем, надівають головні убори і одяг з довгими рукавами, щоб максимально сховати тіло.

"Багато жителів селища довгий час вірили, що це так бог карає за їх гріхи. Вони дізналися, що це спадкова хвороба тільки 9 років тому. У всіх жителів видно ознаки хвороби — рани на обличчі, тілі і забинтовані руки", — розповів Комарів.

Дмитро Комаров вирушив до вампірів (Фото: Прес-служба)

У "селищі вампірів" Дмитро Комаров познайомиться з людиною, яка вразить своєю силою волі в боротьбі з невиліковною хворобою. Незважаючи на проблеми зі здоров'ям, йому вдається працювати, виховувати дітей і забезпечувати свою сім'ю. "Світ навиворіт" проведе з чоловіком весь день і у відвертій розмові він розповість Дмитру Комарову про свої переживання і страхи. А також зізнається, як за допомогою Facebook шукає простого людського спілкування.

Подивитися свіжий випуск програми "Світ навиворіт" можна буде на телеканалі "1+1" 2 жовтня в 22:45.