Черенкование алоэ: как вырастить зубчатый суккулент

Как вырастить алоэ черенкованием

Выращивание алоэ черенкованием - достаточно простой способ создать второе растение. Но, в отличие от других суккулентов и кактусов, алоэ трудно вырастить из одного только листа - поэтому следует выбирать несколько, или же выращивать растение из ответвления. Черенкование алоэ имеет несколько шагов.

Правильный выбор листа для черенкования

Найдите здоровый лист алоэ длиной не менее 8 сантиметров. Чтобы размножить алоэ с помощью листьев, срежьте лист у основания острым чистым ножом. Помните, что лист может не образовать корни и не пойти в рост.

Хотя можно вырастить растение алоэ из листа, шансы на то, что оно приживется, очень малы. Листья алоэ содержат много влаги и имеют тенденцию к загниванию до того, как укоренится.

Лучше выращивать алоэ из ответвлений - маленьких растений возле основной. Ответвления будут также иметь свой собственный набор корней, что облегчит выращивание. Вот на что следует обратить внимание при выборе отростка для черенка:

отросток должен быть на пятую часть меньше основного растения и быть высотой несколько сантиметров

растение должно иметь по меньшей мере четыре листа

Выньте все растение из горшка, если это возможно. Так будет легче найти место, где отросток соединяется с основным растением. Оторвите или отрежьте отросток от основного растения, но старайтесь сохранить корни невредимыми.

Подготовка черенка к посадке

Оставьте лист в теплом месте на достаточное время, чтобы на месте среза образовалась пленка. Это может занять от нескольких дней до двух недель. Эта пленка поможет оградить срезанную часть от попадания инфекции из почвы.

Отделенные отростки алоэ от материнского растения также должны подсохнуть в течение нескольких дней, прежде чем высаживать в горшок.

Посадка черенка в грунт

Наполните горшок хорошо дренированной земляной смесью для суккулентов или сделайте собственную, добавив перлит и зернистый материал, например, немного песка, к качественному грунтовому субстрату.

Уровень pH должен быть от 6,0 до 8,0. Если уровень pH недостаточно высок, добавьте немного садовой извести.

Алоэ растут в земляной смеси для суккулентов (иллюстративное фото: Freepik)

Убедитесь, что в горшке есть достаточное количество дренажных отверстий. Как и большинство растений, алоэ любит воду, но ненавидит переувлажненную почву.

Если в горшке нет дренажного отверстия, это может привести к корневой гнили и гибели растения.

Увлажните почву перед тем, как высадить саженцы, а затем воздержитесь от полива в течение нескольких дней. Если выращиваете алоэ из листа, убедитесь, что примерно треть листа находится в почве.

Уход за молодым алоэ

В первые четыре недели необходимо поддерживать почву во влажном состоянии. Однако после высадки листа дождитесь полного высыхания почвы, прежде чем поливать его снова. Не волнуйтесь, если листок сморщится или засохнет, пока у него развиваются корни.

Во время вегетации поливайте высаженные ростки каждые 5-10 дней в зависимости от жары и влажности. Алоэ можно удобрять после того, как растение выйдет из покоя в конце зимы или в начале весны.

Убедитесь, что ваше растение получает достаточно яркий солнечный свет. В идеале алоэ должно получать от 8 до 10 часов солнечного света каждый день.

Этого можно добиться, разместив растение на окне, выходящем на южную или западную сторону. При необходимости переставляйте растение от окна к окну в течение дня. Если там, где вы живете, холодно, убирайте растение подальше от окон на ночь.