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"Жил своей жизнью": Коля Серга сказал почему не поддерживал Революцию Достоинства

Коля Серга (фото:instagram.com/thekolya)
Автор: Катерина Зелинская

Украинский музыкант и телеведущий Коля Серга, который в первые дни полномасштабного вторжения вступил в ряды ВСУ, поделился своим отношением к Революции Достоинства.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о подробностях заявления звезды со ссылкой на интервью "Суспільне Культура".

В видео отвечая на вопрос, поддерживал ли Коля Революцию Достоинства, певец четко отвечает, что на тот момент - нет.

Мужчина добавляет, что тогда он находился "вне событий".

Далее он объяснил, что подразумевает участие в программе "Орел и решка", ведь в момент разгара событий Коля находился на островах Палау. Тогда рейс команды программы был задержан на несколько дней.

Коля Серга (фото:instagram.com/thekolya)

"Я сидел на балконе и в телефоне читал новости и я вообще не рефлексировал с каких я сайтов читаю новости. Я читал и воспринимал эти новости через призму этого сайта. Смотрю и что-то там происходит, революция, но вот как-то оно было будто ты читаешь это со стороны, и потому я не воспринял аннексию Крыма, я не воспринял начало войны", - вспоминает ведущий.

Сергей добавляет, что он очень жалеет, что не воспринял события как стимул для более глубокого исследования вопроса.

Коля Серга (фото:instagram.com/thekolya)

"Я просто себя отделил и жил своей жизнью. У меня были цели, связанные с карьерой, творчеством", - объясняет Коля.

Ведущий отмечает, что понимая, что происходит, он бы поступил иначе. Коля говорит, что он был среди присутствующих на Майдане.

 

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