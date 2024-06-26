"Жил своей жизнью": Коля Серга сказал почему не поддерживал Революцию Достоинства

Украинский музыкант и телеведущий Коля Серга, который в первые дни полномасштабного вторжения вступил в ряды ВСУ, поделился своим отношением к Революции Достоинства.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о подробностях заявления звезды со ссылкой на интервью "Суспільне Культура".
В видео отвечая на вопрос, поддерживал ли Коля Революцию Достоинства, певец четко отвечает, что на тот момент - нет.
Мужчина добавляет, что тогда он находился "вне событий".
Далее он объяснил, что подразумевает участие в программе "Орел и решка", ведь в момент разгара событий Коля находился на островах Палау. Тогда рейс команды программы был задержан на несколько дней.
Коля Серга (фото:instagram.com/thekolya)
"Я сидел на балконе и в телефоне читал новости и я вообще не рефлексировал с каких я сайтов читаю новости. Я читал и воспринимал эти новости через призму этого сайта. Смотрю и что-то там происходит, революция, но вот как-то оно было будто ты читаешь это со стороны, и потому я не воспринял аннексию Крыма, я не воспринял начало войны", - вспоминает ведущий.
Сергей добавляет, что он очень жалеет, что не воспринял события как стимул для более глубокого исследования вопроса.
Коля Серга (фото:instagram.com/thekolya)
"Я просто себя отделил и жил своей жизнью. У меня были цели, связанные с карьерой, творчеством", - объясняет Коля.
Ведущий отмечает, что понимая, что происходит, он бы поступил иначе. Коля говорит, что он был среди присутствующих на Майдане.
Ранее мы рассказывали, что звезда "Квартала" считает хейт программы политическим заказом.
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