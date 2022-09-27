Жизнь этих знаков Зодиака может круто перевернуться в ближайшее время!

Телец

Молодой месяц в Тельце пройдет в доме здоровья и работы, поэтому темы медосмотров, работы и коллег будут в топе.

Проблемы или смена коллектива в работе. Возможны незапланированные поездки, командировки.

Обязательно нужно поберечь себя и свое здоровье, особенно за границей.

Рак

Молодой месяц пройдет в доме семьи и касается вашей недвижимости. Благоприятное повышение безопасности жилья, перестановок, обновления домашней обстановки.

Возможна смена места жительства или переезд в другую квартиру.

Актуализируются вопросы наследства, алиментов и финансовых дел с родственниками или партнером.

Козерог

У Козерогов молодой месяц пройдет в доме статуса, карьеры и родственников по маминой линии. Возможны трудности, препятствия, конфликты со старшими и начальством.

Возможно, потеря или приобретение статуса, или репутации. Кто-то будет заботиться о внуках, а кто-то разведется или потеряет работу.

Также уделите внимание матери.