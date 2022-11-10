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Жизнь продолжается: Светлана Тарабарова в третий раз станет мамой (фото)

Светлана Тарабарова объявила о третьей беременности (фото: instagram.com/tarabarova)
Автор: Юлия Гаюк

Певица Светлана Тарабарова поделилась с поклонниками потрясающей новостью. Оказывается, артистка носит под сердцем третьего ребенка.

Срок беременности и пол ребенка еще неизвестны.

Счастливыми фото исполнительница поделилась в своем Instagram.

Тарабарова опубликовала всего две фотографии, на которых она в черном пиджаке держит в руках тест на беременность. На нем отчетливо видны две полоски.

"Жизнь длится 3.0", - написала будущая многодетная мама под фото.

Светлана Тарабарова беременна в третий раз (фото: instagram.com/tarabarova)

В комментариях под публикацией коллеги поздравляют Светлану, выражают восхищение ею и желают беречь ее внутренний свет.

Напомним, что у Тарабаровой уже двое детей. 9 сентября 2018 года она родила сына Ивана, а 23 сентября 2020 года дочь Марию. С 2016 года звезда состоит в браке с Алексеем Бондарем.

Раньше мы рассказывали о том, что Элина Свитолина впервые стала мамой.

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