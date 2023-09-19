Жизнь после зради. Продюсер сделал заявление о Сергее Бабкине после скандала с россиянами

Что думает Ясинский о будущем Бабкина после "Зради"

По словам Михаила, у любого человека, у которого есть талант, есть будущее, а у Бабкина, говорит он, это все есть.

Предприниматель отметил, что в новом треке Сергея, вызвавшего у большинства пользователей сети негативные эмоции, очень мощный язык.

"Он красивый, и так немногие пишут. Более того, я скажу, что артисты, которые писали до этого (24 февраля) песни на русском языке, и начали писать на украинском, стали составлять большую конкуренцию тем украиноязычным исполнителям, которым много лет казалось, что у них этой конкуренции нет", - говорит Михаил.

На вопрос Славы Демина, есть ли, по мнению продюсера, будущее у Бабкина, тот ответил, что да.

"Ему просто нужно думать и изучать свою аудиторию, доверяя людям. Иногда нам кажется, что критика обязательно какая-то заказная. Надо учиться извиняться и признавать свои ошибки, но не оправдываться", - отметил он.

Ясинский также добавил, что он всегда просматривает комментарии, которые пишут об артистах, с которыми он работает, в частности, об Оле Полякове. А у них, - говорит предприниматель, - одно время было очень много ошибок.

"Когда я читал людей, которые нас критиковали, мне почему-то казалось, что это не объективно. Я очень хотел бы, чтобы наше сообщество научилось диалогу с этими людьми (блогерами, критиками, журналистами), создав площадку, чтобы обсудить это" , - обратился к украинцам продюсер.

Да, Михаил считает, что все эти ссоры разрушают наше и без того напряженное сознание. Особенно это касается людей, которые каждый день на службе: военных, пожарных, медиков и т.д. Артисты должны их вдохновлять и развлекать.

Что не так с песней "Зрада"

После того, как артист выпустил песню "Зрада", на него посыпалось много хейта. В тексте трека люди увидели насмешку над ценностями украинцев.

Так, певец иронизирует над теми, кто, на его взгляд, всегда видит во всем предательство, даже в "случайных" русскоязычных выражениях.

При этом артист прикрывается украинскими военными. В тексте есть фраза: "бійцям на передку все одно - треба или надо".

Жен мужчин, которые сейчас находятся на передовой, задело упоминание о наших защитниках.

Текст песни "Зрада" Сергея Бабкина (фото: instagram.com/babkin_official)