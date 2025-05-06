Жизнь после родов. Как женщине восстанавливаться и почему без поддержки близких не обойтись

Что происходит на первых этапах после родов

Первая неделя после рождения ребенка называется послеродовым периодом и длится примерно 6-8 недель. Врачи также руководствуются числом 42 дня.

В это время матка сокращается и возвращается к своему дородовому размеру. Особенно это происходит во время кормления грудью, поскольку высвобождается окситоцин, и усиливаются маточные сокращения.

У женщины после родов появляются кровянистые выделения - лохии. Это отходит слизь, кровь и ткани полости матки во время ее сокращения. В первые дни они более красные, затем постепенно меняют свой цвет и становятся прозрачными.

Происходят изменения молочных желез: грудь отекает, она начинает вырабатывать молозиво, которое затем переходит в молоко.

Происходят изменения в мочевыделительной и пищеварительной системах. Может затрудняться мочеиспускание, распространено такое явление, как запор. Может быть в первые дни или несколько недель недержание или недержание мочи или газов, особенно после вагинальных родов. Важно: это нормальное физиологическое состояние, которое со временем пройдет.

Происходит восстановление промежности или швов, если они есть после родов. Если были разрывы или делали разрез, нужно время для заживления. Возможна боль при сидении или хождении. Может быть слабость мышц тазового дна, однако постепенно мышцы укрепляются.

Когда после родов восстанавливается менструация

Если женщина не кормит грудью, менструация может возобновиться примерно через шесть-восемь недель. Если кормит, месячные могут отсутствовать несколько месяцев или даже весь период лактации у некоторых женщин.

Как правильно восстанавливаться после родов

Восстановление после родов - индивидуальный процесс, который зависит от типа родов, наличия осложнений, физической подготовки к беременности и общего состояния здоровья.

Отдых и сон. Послеродовой период тяжелый и изнурительный, поэтому важно спать, когда спит ребенок, и не стесняться просить о помощи своих родственников и мужа.

Питание должно быть сбалансированным. Оно помогает организму восстановиться, особенно, если женщина кормит грудью. Рекомендуется потреблять белки, железо, кальций, витамины, омега-3, пить достаточное количество жидкости, особенно при грудном вскармливании.

Уход за своим телом. Если есть швы в послеродовом периоде, избегайте перегрузки и придерживайтесь обработки и гигиены швов. При боли в спине или тазу используйте специальные подушки для поддержки спины или обращайтесь к физиотерапевту или остеопату.

Качественный отдых, сбалансированное питание и уход за телом важны как во время беременности, так и после рождения ребенка (фото: Freepik)

Что категорически запрещено делать

Физическая перегрузка. Запрещено поднимать все, что тяжелее ребенка, делать интенсивные тренировки, резко втягивать живот или носить тугие бандажи, если нет показаний со стороны врача, так как повышается риск опускания органов малого таза, расхождения швов, образования грыж и т. д.

Половая жизнь без разрешения врача. Возвращаться к сексуальной жизни можно не ранее чем через шесть недель или после осмотра врача-гинеколога. Слизистая влагалища еще заживает, и есть риск образования инфекции или повторных травм.

Вставлять тампоны или делать спринцевания. Тампоны нельзя использовать до полного прекращения лохий. Спринцевание повышает риск инфекции и нарушает естественный баланс микрофлоры.

Нельзя игнорировать признаки осложнений: высокая температура, сильная боль, неприятный запах выделений, обильное кровотечение. Это могут быть признаки инфекции, воспаления матки или других серьезных состояний.

Игнорировать свое психоэмоциональное состояние, замалчивать тревогу, депрессию, сильную усталость и не обращаться за поддержкой. Послеродовая депрессия - это реальное состояние, которое требует внимания. Важно иметь поддержку, особенно со стороны родственников, партнеров, которые могут обеспечить хотя бы частичное облегчение психоэмоционального состояния.

Запрещено употреблять алкоголь, много кофеина. Также стоит быть осторожной с продуктами, которые могут вызвать аллергию или колики у ребенка. Потому что все, что попадает в организм мамы, частично переходит в грудное молоко.

Когда после родов можно возвращаться к спорту

Если были естественные роды, которые не имели никаких осложнений, от нуля до двух недель рекомендовано глубокое дыхание, упражнения Кегеля. Но не выполняйте их слишком сильно, постепенно учитесь, чтобы развить навыки.

От двух до шести недель после родов можно постепенно добавлять растяжку, легкие упражнения на мобильность, больше ходьбы, но без напряжения живота. После шести недель, когда уже состоялся послеродовой осмотр, постепенное возвращение к тренировкам при условии, что закончились послеродовые выделения.

Если были роды путем кесарева сечения, от нуля до шести недель преимущественно только дыхательные практики, осторожная ходьба, нельзя качать пресс, поднимать тяжелое, скручивать тело.

После 8-10 недель и после осмотра и разрешения врача можно вводить легкие тренировки, как после естественных родов, но очень постепенно, слушая свой организм. Избегайте упражнений с давлением на живот, особенно на швы. Избегайте бега, прыжков, планок, качания пресса, пока полноценно не восстановятся мышцы тазового дна и живота.

Особенно обращайте внимание на ощущение боли, давления в области таза и усиление кровотечения после тренировки. Это очень важно, потому что если что-то происходит во время тренировки или после нее, не такое, как обычно, ее лучше прекратить.

Как возвращаться к половой жизни

Ждите "зеленого света" от гинеколога. Перед возвращением к интимной жизни обязательно пройти послеродовой осмотр, обычно на шестой неделе после родов. Врач осмотрит, проверит, все ли хорошо, зажили ли слизистые оболочки, сократилась ли матка, нет ли патологических выделений.

Надо быть готовым к изменениям в своем организме. Изменения могут быть физические или эмоциональные. То есть может быть ощущение сухости во влагалище, поскольку снижается уровень эстрогена, особенно при ГВ. Многие женщины чувствуют усталость, снижение либидо, страх боли или даже потерю интереса к сексу. В начале это нормально, и надо обязательно обсуждать это с партнером и постепенно возвращаться к близости.

"Я рекомендую женщинам позволять себе не спешить. Если не хочется интимной близости, это не значит, что что-то не так. Надо дать себе время, тело и психика должны перезагрузиться. Если сексуальная жизнь не восстанавливается в течение длительного времени или есть серьезный дискомфорт, не стесняйтесь обратиться к врачу или психологу", - советует акушер-гинеколог.

Какую контрацепцию использовать

После родов выбор концепции зависит от многих факторов: кормит ли женщина грудью, планирует ли она следующую беременность, были ли какие-то осложнения.

Метод лактационной аменореи (подавление овуляции при ГВ - ред.) считается методом контрацепции, но у него есть условности. Он длится не более, чем шесть недель, при условии, что женщина регулярно кормит грудью. В этот период до начала месячных считается, что действует метод лактационной аменореи.

Второй метод - это презервативы. Доступные, безопасные, можно использовать сразу с первым половым актом, особенно, если использовать качественные презервативы. Они не влияют на лактацию, не требуют никаких гормональных вмешательств.

Гормональные контрацептивы для кормящих мам - это прогестиновые таблетки. Их можно начинать использовать через три-шесть недель после родов.

Можно использовать инъекции, такие как препарат Депопровера. Это одна инъекция на три месяца, которая обеспечивает контрацептивный эффект. Эти методы не влияют на лактацию.

Также есть внутриматочный контрацептив. Он может быть гормональным или не гормональным. Можно использовать не ранее, чем через шесть недель после родов, после послеродового осмотра. Его преимуществом является то, что не надо думать о контрацепции каждый день, и она работает до пяти лет в зависимости от типа.

Какие правила личной гигиены нужно соблюдать

Гигиена интимной зоны, влагалища, промежности швов. После каждого мочеиспускания или после дефекации, особенно на ранних этапах послеродового периода, не пользуйтесь туалетной бумагой, а лучше просто теплой водой. Это нужно, чтобы не разносить бактерии.

Можно использовать мягкое мыло без запаха или только чистую воду. Если женщина любит интимный гель, который она использовала в дородовом периоде, он не вызывал никакого дискомфорта, никаких аллергических реакций, она может его оставлять и использовать в послеродовом периоде.

Также важно, если есть швы на промежности, использовать не полотенце, а одноразовые салфетки. Если это все же полотенце, то менять его каждый раз, чтобы не повышать риск инфекции.

Обязательно менять гигиенические прокладки каждые два-четыре часа, независимо от того, много на них выделений или нет.

Обязательно мыть грудь один раз в день. Если есть трещины или раздражение сосков, лучше использовать кремы, особенно на ланолиновой основе. Если нет доступа к крему, можно смазать трещины грудным молоком женщины.

Держать в чистоте свои руки и ногти. Перед каждым контактом с ребенком мыть руки, перед сменой подгузника, туалетом, кормлением.

Новоиспеченной маме важно заботиться о своем здоровье не только ради себя, но и ради благополучия младенца (фото: Freepik)

Что происходит с гормонами женщины

Резкое падение беременных гормонов, то есть эстроген и прогестерон. Это может влиять на внезапные перепады настроения, плаксивость, раздражительность, потливость, озноб, послеродовую депрессию.

Происходит достаточно высокий рост пролактина. Это основной гормон лактации, который также тормозит овуляцию. Может подавлять либидо, вызывать усталость, плаксивость, снижать уровень эстрогена.

Также выделяется окситоцин - это гормон любви. Его уровень возрастает во время родов и особенно при грудном вскармливании. Этот гормон способствует сокращению матки, установлению связи между мамой и ребенком.

Что такое послеродовая депрессия (ППД)

Послеродовая депрессия - это клинический диагноз, который требует контроля и лечения, он вызван гормональными, физиологическими и психоэмоциональными изменениями в организме женщины.

Форма депрессии, которая возникает после родов, кардинально отличается от "baby blues", что является кратковременным неустойчивым эмоциональным состоянием и проходит в течение нескольких дней без лечения.

Послеродовая депрессия может начаться в течение нескольких недель после родов, в индивидуальных случаях - в течение нескольких месяцев.

Какие симптомы ППД

Бессонница, потеря аппетита

Стойкое чувство грусти и отчаяния

Чувство вины, обесценивание материнства и своей материнской роли

Отсутствие заинтересованности в привычных делах, которые раньше приносили удовольствие

Суицидальные мысли, или мысли о том, чтобы нанести вред ребенку

Невозможность быть эмоционально комплементарной к ребенку и отсутствие желания устанавливать с ним контакт

Если послеродовую депрессию не лечить, она затягивается, ухудшая состояние молодой мамы, что в свою очередь, негативно отражается на психическом и когнитивном развитии ребенка.

К кому обращаться в случае депрессии

Если подобные симптомы обнаружены и не проходят в течение двух-трех недель, следует обращаться к специалистам, которые помогут справиться с проблемой.

Врач-психиатр диагностирует депрессию и при необходимости подберет препараты (антидепрессанты) в зависимости от тяжести выраженных симптомов. Сегодня существуют лекарства, которые являются безопасными при ГВ, но их назначает врач индивидуально в каждом случае.

Если врач определит легкую степень депрессии, он может назначить когнитивно-поведенческую терапию у психотерапевта, что поможет скорректировать реакции и поведение молодой мамы. Как правило, в состоянии ППД необходимо прорабатывать тревожность, чувство вины и отсутствие смыслов на фоне нового статуса матери.

Психиатр и психотерапевт обязательно обращают внимание на необходимость полноценного отдыха, качественного сна в период, когда спит ребенок.

Родные и близкие люди могут взять на себя часть быта или другие обязательства, чтобы помочь маме адаптироваться к новому периоду (фото: Freepik)

Что могут сделать близкие люди

Обязательным является физическое и эмоциональное присутствие. Следует спрашивать о состоянии и об эмоциях с пониманием, без всякой критики, выслушивать жалобы и пожелания, постараться помочь удовлетворить потребности.

Близкие должны взять на себя решение бытовых вопросов, чтобы женщина не обременяла себя стиркой, уборкой, приготовлением пищи. Необходимо отслеживать состояние молодой мамы, и в случае ухудшения, когда женщина не хочет брать ребенка на руки, отказывается кормить, сразу организовать визит к врачу.

Партнер, хоть и выступает "контейнером" для эмоций жены, должен не забывать о собственном отдыхе, чтобы восстанавливать ресурс, который необходим для того, чтобы качественно справиться с ситуацией.

Женщина, проходящая лечение от ППД, требует внимания, терпения, поддержки и любви. Если все это будет обеспечено, в комбинации с терапией результат не заставит себя ждать.